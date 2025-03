Jameneí rechaza el ofrecimiento de Trump de negociar el programa nuclear iraní

(Añade más declaraciones del líder supremo de Irán, Ali Jameneí)

Teherán, 8 mar (EFE).- El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este sábado que no aceptará las demandas de países «prepotentes» que insisten en negociar, un día después de que el presidente estadounidense, Donad Trump, anunciase que le había enviado una carta en la que le instaba a dialogar.

«La insistencia de algunos gobiernos prepotentes en entablar negociaciones no tiene como objetivo resolver los problemas, sino más bien avasallar e imponer sus demandas”, dijo Jameneí en una aparente referencia a las llamadas de Trump a negociar.

“La República Islámica de Irán, sin duda, no aceptará sus demandas”, añadió la máxima autoridad política y religiosa de Irán en un encuentro en Teherán con altos cargos del Gobierno del país.

Jameneí afirmó que “los gobiernos prepotentes” exigen a Irán que “actúe de tal modo, no vean a tal persona, no fabriquen tal cosa, que sus misiles no tengan un alcance superior a tal”.

“¿Pero acaso puede alguien aceptar esas cosas?”, se preguntó el religioso, quien insistió en que “las negociaciones son un modo de plantear nuevas reclamaciones”.

Los comentarios de Jameneí se producen un día después de que Trump anunciase que había enviado una carta a Irán instando a negociar sobre un acuerdo nuclear.

«Tenemos una situación con Irán y algo va a pasar muy pronto, muy, muy pronto», explicó el viernes Trump en una comparecencia ante la prensa en el Despacho Oval, donde añadió que solo restan «las últimas pinceladas» para lograr un acuerdo y que «va a haber días interesantes por delante”.

El republicano insistió en que prefiere “un acuerdo de paz que lo otro (la opción militar)», algo que ya había afirmado antes, y aseguró que Washington no puede «permitir que tengan un arma nuclear”, en referencia a Irán.

Tras su regresó al poder, Trump ha reimpuesto la llamada política de “máxima presión” contra Irán y aprobado nuevas sanciones para cortar la venta de petróleo iraní.

Jameneí, por su parte, ya había rechazado la posibilidad de negociar al considerar que hablar con Washington “no es sabio, no es inteligente y no es honorable”.

La máxima autoridad religiosa ha recordado que Trump abandonó en 2018 el pacto nuclear de 2015, firmado entre Irán y seis potencias y que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones.

Tras la salida estadounidense del acuerdo nuclear, Irán enriquece uranio muy por encima de lo permitido y ya posee 274 kilos enriquecidos al 60 % de pureza, cercano al uso militar del 90 %, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). EFE

