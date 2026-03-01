Jameneí selló su «bendita vida con la medalla divina del martirio», dice Hizbulá

Beirut, 3 mar (EFE) .- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, lamentó este domingo el asesinato del líder supremo iraní Alí Jameneí a manos de Israel y Estados Unidos con el «orgullo» de poder decir que el clérigo iraní «alcanzó el triunfo supremo y el honor de sellar su noble y bendita vida con la medalla divina del martirio».

En un comunicado plagado de referencias religiosas, Qassem indicó que el asesinato de Jameneí es «una mancha de vergüenza para toda la humanidad», ya que prueba que «los asesinos sionistas de profetas oprimen a los pueblos del mundo mediante la tiranía apoyada por el «Gran Satán», Estados Unidos».

Según Qassem, Jameneí alcanzó con su muerte «las más altas medallas de dignidad, sinceridad, resistencia y devoción en el camino de Alá Todopoderoso», un hecho que se produjo liderando «el camino de la yihad y la resistencia contra los tiránicos y arrogantes estadounidenses e israelíes, enemigos de la religión y la humanidad».

«Nuestro guardián y líder ascendió a los cielos firme, constante y valiente, buscando su recompensa de Alá. Deja tras de sí a decenas de millones de personas dedicadas a la tutela, líderes que continuarán portando el estandarte y siguiendo el camino, y pueblos que permanecerán en el campo proclamando el auténtico Islam, defendiendo la verdad y trabajando por la liberación de Palestina y Al-Quds (Jerusalén)», añadió.

Qassem añadió que Hizbulá, grupo chií respaldado por Irán, continuará con su camino «con determinación, firmeza y un espíritu de martir que no conoce la fatiga ni la sumisión», tal y como hicieron Jameneí y el antiguo líder del grupo, Hasán Nasrala, asesinado también por Israel en septiembre de 2024.

«Por grandes que sean los sacrificios, no abandonaremos el campo del honor y la resistencia, ni la confrontación contra la tiranía estadounidense y la criminalidad sionista, en defensa de nuestra tierra, nuestra dignidad y nuestras decisiones independientes», dijo.

Sin embargo, no hubo en su mensaje ninguna promesa sobre actuar en este momento contra Israel o los EE.UU, pese a que el gobierno de Benjamin Netanyahu mantiene ocupado territorio libanés desde la guerra que enfrentó a ambos el año 2024 y los bombardeos casi diarios que las fuerzas armadas israelíes ejecutan contra objetivos de la organización.

Hizbulá ya emitió una primera reacción este sábado, un comunicado en el que expresó su solidaridad con Irán y pidió a los países y las poblaciones de Oriente Medio «que reconozcan los peligros que entraña la agresión y resistan ante ellos». EFE

