Japón adquiere crudo ruso por primera vez desde el cierre del estrecho de Ormuz

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Tokio, 2 may (EFE).- La petrolera japonesa Taiyo Oil ha adquirido un cargamento de crudo ruso, afirmaron este sábado medios de ambos países, en la primera compra de Tokio a Moscú de petróleo desde el cierre del estrecho de Ormuz a causa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Un petrolero procedente de la explotación rusa Sajalín-2 llegará próximamente al archipiélago, afirmó un oficial del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) nipón a la agencia de noticias local Kyodo.

La fuente aseguró que la compra, parte de las búsqueda de Tokio de diversificar su suministro energético, se produce en el marco del levantamiento temporal de sanciones por parte de EE. UU. al crudo de Moscú.

El diario japonés Nikkei precisó que la adquisición por parte de Taiyo Oil, la cuarta mayor refinería del archipiélago, es por el momento un hecho puntual a petición de la Agencia de Recursos Naturales y Energía de Japón.

Por su parte, según un comunicado de la refinería japonesa citado por la agencia de noticias rusa Tass, «no se ha tomado ninguna decisión con respecto a futuras compras de petróleo crudo» procedente de Sajalín-2.

El estallido de la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero y el cierre prácticamente total por Irán del estrecho de Ormuz, sumado al bloqueo naval estadounidense contra buques y puertos iraníes, ha provocado una irrupción mundial del suministro de crudo que afecta especialmente a Asia.

Japón, que importa alrededor de un 90 % de su crudo de Oriente Medio, ha buscado en las últimas semanas diversificar sus fuentes energéticas al tiempo que ha liberado millones de barriles de sus reservas estratégicas y subvencionado a las petroleras para reducir los precios del combustible.

El Gobierno japonés comenzó a sacar al mercado el equivalente a 20 días de suministro de sus reservas estatales de crudo el viernes, a pesar de haber informado sobre un retraso debido al mal tiempo, en la segunda liberación de reservas estatales de crudo japonés desde el comienzo de la guerra. EFE

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