Japón alerta a sus ciudadanos sobre riesgos en China por tensiones con Taiwán

2 minutos

Japón advirtió a sus ciudadanos en China que tengan cuidado con su seguridad y eviten las multitudes, en medio de la crisis diplomática bilateral a raíz de los comentarios de la primera ministra nipona sobre un hipotético ataque a Taiwán.

Sanae Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, dijo hace dos semanas ante el Parlamento que una operación armada de China contra Taiwán podría justificar el envío de tropas para apoyar a esa isla democrática, que Pekín reclama y no descarta recuperar por la fuerza.

«Presten atención a su entorno y eviten en la medida de lo posible las plazas donde se reúnen grandes multitudes o los lugares que puedan ser frecuentados por muchos japoneses», dijo la embajada nipona en China en un comunicado publicado en su sitio web el lunes.

Minoru Kihara, portavoz del gobierno japonés, añadió este martes que dicha recomendación se ha emitido «basándose en una evaluación exhaustiva de la situación política, incluida la situación de seguridad en el país o región en cuestión, así como las condiciones sociales».

Preguntada sobre esa advertencia, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín, Mao Ning, dijo que el gobierno «siempre ha protegido y seguirá protegiendo la seguridad de los ciudadanos extranjeros en China de conformidad con la ley».

Los comentarios se produjeron luego de que Masaaki Kanai, máximo responsable de la diplomacia de Japón para Asuntos de Asia-Pacífico, mantuviera conversaciones en la capital china con su homólogo Liu Jinsong sobre los comentarios de Takaichi.

Mao dijo que Pekín reiteró una «fuerte protesta» a Tokio en esos diálogos.

«Las falacias de Takaichi violan gravemente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales», afirmó la vocera.

En sus palabras ante los legisladores el 7 de noviembre, Takaichi justificó su posición en la «legítima defensa colectiva», teniendo en cuenta que Taiwán se encuentra a solo unos cien kilómetros de la isla japonesa más cercana.

China ya había pedido en una medida similar la semana pasada que sus ciudadanos «eviten viajar a Japón en un futuro próximo».

En medio de la disputa, el índice bursátil japonés Nikkei 225 cayó este martes más del 3%.

De la misma manera, el estreno de las películas japonesas «Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers» y «Cells at Work!» fue pospusto en China por las tensiones bilaterales, informó la prensa estatal.

