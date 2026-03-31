Japón despliega sus primeros misiles de largo alcance de fabricación nacional

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Tokio, 31 mar (EFE).- Japón desplegó este martes sus primeros misiles de largo alcance de fabricación nacional en dos bases militares, adquiriendo así capacidad de contraataque, lo que marca un cambio respecto a la política exclusivamente defensiva recogida por la Constitución nipona.

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, confirmó durante una rueda de prensa que los misiles mejorados, que tienen un alcance de unos mil kilómetros, se desplegaron en dos bases de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa (el Ejército japonés) ubicadas, respectivamente, en la prefectura de Kumamoto, en el sur del archipiélago, y en la de Shizuoka, en el centro.

Koizumi manifestó que la capacidad de defensa a distancia es una «iniciativa crucial para fortalecer las capacidades de disuasión y respuesta de Japón», ya que «permite hacer frente a fuerzas enemigas que intenten invadir» el país y garantizar la seguridad del personal, «especialmente ante el entorno de seguridad más complejo y severo desde el final de la Segunda Guerra Mundial».

Al ser preguntado por un eventual despliegue similar en la isla de Yonaguni, el titular de la cartera ministerial negó que hubiera planes al respecto, pero agregó que el Gobierno de Sanae Takaichi «continuará reforzando el sistema de defensa en la región suroccidental».

Esta misma semana, las autoridades japonesas anunciaron que su destructor Chokai ha adquirido la capacidad de lanzar misiles estadounidenses Tomahawk tras una serie de modificaciones realizadas en Estados Unidos.

Los anuncios llegan en plena disputa entre Tokio y Pekín, unas fricciones que se remontan a finales de 2025 cuando la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, aseguró que las Fuerzas de Autodefensa japonesas podrían intervenir en caso de un conflicto en el estrecho de Taiwán. EFE

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