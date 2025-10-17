Japón fija el 21 de octubre la votación parlamentaria para elegir nuevo primer ministro

2 minutos

Tokio, 17 oct (EFE).- El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón y el principal partido de la oposición, el Partido Democrático Constitucional (PDC), acordaron este viernes que la votación parlamentaria para elegir al nuevo primer ministro del país se lleve a cabo el próximo martes, 21 de octubre.

La decisión fue adoptada tras una reunión de los presidentes de los Comités para Asuntos de la Dieta (el Parlamento) de ambas formaciones, según indicó el representante del PDC, Hirofumi Ryu, en declaraciones al diario local Mainichi.

Ambos partidos, que tienen el mayor volumen de escaños en ambas cámaras y por lo tanto facultades para determinar estos asuntos sin las fuerzas minoritarias, acordaron además que la sesión extraordinaria se prolongue hasta el 17 de diciembre, si bien se prevé que el voto para elegir nuevo líder del país se desarrolle solo el próximo martes.

Esta cita para elegir nuevo primer ministro en Japón se ha visto desencadenada por la renuncia el pasado septiembre al frente del PLD y del Ejecutivo del saliente mandatario, Shigeru Ishiba, tras los decepcionantes resultados electorales cosechados durante su poco más de un año de legislatura, durante la que ha perdido la mayoría en ambas cámaras parlamentarias.

Su salida motivó la celebración de unas primarias a comienzos de este mes en las que salió vencedora Sanae Takaichi, actualmente inmersa en negociaciones con las fuerzas de la oposición para lograr apoyos suficientes para ser elegida primera ministra después de que el histórico socio de coalición del PLD, Komeito, abandonara la semana pasada la alianza que mantenían desde hacía 26 años.

Takaichi lleva varios días conversando con la cúpula del opositor Partido de la Innovación (Ishin) y también con la del denominado Partido Democrático para el Pueblo (PDP), cuyo líder, Yuichiro Tamaki, suena como un potencial candidato unificado de la oposición para disputarle la jefatura del Gobierno a la que sería la primera mandataria mujer del país. EFE

mra-yk/pav/sbb