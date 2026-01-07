Japón protesta contra la prohibición china a las exportaciones de uso dual entre tensión

2 minutos

Tokio, 7 ene (EFE).- Japón protestó «enérgicamente» contra la prohibición impuesta por parte de China el martes a las exportaciones de productos de uso dual con destino al archipiélago, una medida que se produce en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre Pekín y Tokio a cuenta de Taiwán.

«Estas medidas, que afectan únicamente a Japón, se desvían significativamente de la práctica internacional y son absolutamente inaceptables y profundamente lamentables», transmitió el martes a la embajada china en el archipiélago el responsable de Asuntos de Asia y Oceanía del Ministerio de Exteriores japonés, Masaaki Kanai, según un comunicado de la cartera difundido esta madrugada.

Kanai exigió además la retirada de estas medidas, añadió Exteriores.

El Ministerio de Comercio de China anunció el martes un endurecimiento inmediato de los controles a la exportación de productos de uso dual a Japón, quedando prohibida la exportación al país asiático de todos los artículos con posibles fines militares, o que puedan contribuir a reforzar las capacidades militares japonesas.

Los productos clasificados por Pekín como de uso dual incluyen, entre otros, componentes de motores aeroespaciales, grafito y determinadas aleaciones de tungsteno.

Pekín justificó la medida por las declaraciones «erróneas» sobre Taiwán por parte de dirigentes nipones. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que un eventual uso de la fuerza por parte de China sobre Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

A raíz de estas declaraciones, las relaciones entre China y Japón se han visto gravemente deterioradas, entre un cruce de protestas diplomáticas, fricciones en torno a Taiwán y tensiones recurrentes en el mar de China Oriental, donde ambos países mantienen disputas territoriales. EFE

