Japón reafirma con Londres y Roma su pacto para desarrollar un caza de próxima generación

Múnich (Alemania)/Tokio (Japón), 14 feb (EFE).- Japón reafirmó este viernes su compromiso con Italia y el Reino Unido para desarrollar un caza de próxima generación, en un proyecto que responde a los crecientes movimientos militares de China en el Indopacífico y la guerra de Moscú contra Ucrania

La confirmación para continuar con el Programa Aéreo de Combate Global (GCAP) se realizó el viernes durante sesiones independientes del ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, con su homólogos de Italia, Guido Crosetto, y Reino Unido, John Healey, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich, según comunicados de la cartera de Defensa nipona.

El GCAP busca desarrollar un caza de próxima generación para 2035. El programa combina el proyecto japonés F-X con el británico e italiano Tempest para crear un avión supersónico que amplíe las capacidades defensivas de los tres socios.

El programa se enmarca en un entorno de mayores tensiones militares con China y la invasión rusa de Ucrania.

Los ministros afirmaron que la seguridad euroatlántica e indopacífica es «inseparable», y destacaron la necesidad de no tolerar «intentos unilaterales de cambiar el ‘statu quo’ por la fuerza».

Koizumi también advirtió el viernes, en su discurso en la conferencia, sobre intentos «en el mar de la China Oriental y en el mar de la China Meridional» de alterar el ‘statu quo’ en la región, aunque reiteró que Japón mantiene «siempre abierta la puerta al diálogo» con Pekín. EFE

