Japón y Corea del Sur retomarán sus ejercicios conjuntos de rescate marítimo tras 9 años

Tokio, 30 ene (EFE).- Las fuerzas navales de Japón y Corea del Sur retomarán sus ejercicios conjuntos de rescate marítimo tras nueve años en pausa, anunciaron este viernes las autoridades de ambos países tras una reunión de sus ministros de Defensa en la localidad japonesa de Yokosuka.

En un comunicado conjunto tras el encuentro, Tokio y Seúl detallaron que ambos ministros «acordaron realizar un ejercicio de búsqueda y rescate humanitarios (SAREX) entre la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón y la Armada de la República de Corea».

Los ejercicios SAREX comenzaron en 1999 y se realizaban una vez cada dos años, pero se pausaron en 2018 (el último se llevó a cabo en 2017) tras una serie de disputas diplomáticas.

El anuncio, de marcado simbolismo, llega después de que un grupo de aeronaves surcoreanas repostaran el miércoles por primera vez en una base aérea japonesa, la de Naha, ubicada en la prefectura de Okinawa.

El ministro japonés, Shinjiro Koizumi, y su homólogo surcoreano, Ahn Gyu-back, «dieron la bienvenida (…) a la primera visita de vuelo a la Base Aérea de Naha por parte de las Águilas Negras de la Fuerza Aérea de la República de Corea», detalla el comunicado.

Ya el pasado noviembre estaba previsto que el equipo de exhibición acrobática surcoreano repostara en Naha, pero Japón canceló los planes tras revelarse que uno de los aviones había participado en unos ejercicios junto a las disputadas islas Takeshima (llamadas Dokdo en Corea del Sur).

El roce acabó llevando a las autoridades de Seúl a cancelar sus planes para retomar los ejercicios SAREX, por lo que el anuncio de este viernes parece ser un intento por encauzar la situación.

En su reunión, Koizumi y Ahn acordaron «fortalecer la comunicación entre las autoridades de Defensa mediante visitas mutuas de los dos ministros y la celebración de reuniones ministeriales de Defensa anualmente», en pleno empeoramiento de las relaciones entre Japón y China a cuenta de Taiwán.

También destacaron la importancia de mantener la cooperación trilateral con Estados Unidos y su compromiso con la desnuclearización de Corea del Norte. EFE

