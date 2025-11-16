Jara pide depositar «un voto informado» para evitar la llegada de la ultraderecha

3 minutos

Santiago de Chile, 16 nov (EFE).- La candidata de la izquierda y favorita para ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, Janette Jara, instó este domingo a la población a depositar «un voto informado» y a evitar con ello que vuelvan los tiempos oscuros de la dictadura.

Jara llegó al colegio electoral, sitiado en el Liceo Federico García Lorca, de la mano de su pareja sobre las 13.00 horas local (16.00 GMT), en el momento de mayor afluencia, tras una larga caminata por la localidad de Conchalí, en el extrarradio de la capital, en el que recibió saludos y parabienes de numerosos seguidores y vecinos.

Y esperó durante cerca de treinta minutos en la fila, como el resto de los ciudadanos, bajo un importante calor, en una jornada con alta participación y ausencia de incidentes.

«Yo sé que hay gente que cree que no le importa lo que resulte una elección o que da lo mismo por quién votar, pero desde mi experiencia lo que yo les puedo decir es que no es así, que es importante votar informado. El odio, la crítica al otro y exacerbar el temor no da para gobernar un país, para gobernar un país hay que tener capacidad de acuerdo y empatizar con quienes viven todos los días si pueden llegar a fin de mes», declaró la exministra.

La exministra, que es la primera militante comunista en liderar a toda la izquierda y la centro-izquierda en unas presidenciales, dio a entender que existen posibilidades de que no haya una segunda vuelta.

Pero insistió en que en caso de que la haya «seguirá trabajando» igual sin importar quien sea su rival en el balotaje, por el que aspiran los candidatos de ultraderecha, Johammes Kairser y Jose Antonio Kast, en un lucha que se prevé ajustada.

«Espero que esta jornada se realice en todo el país con un espíritu democrático importante. Costó mucho en los tiempos del autoritarismo y la dictadura civil y militar que hubo en nuestro país, avanzar en el derecho a voto. Sabemos que muchas generaciones nuevas no conocieron esa historia. Pero créanme que fue un periodo muy duro, un periodo en el que al que pensaba distinto se le perseguía y nadie quiere que ese destino se vuelva a repetir para nuestra patria», afirmó.

Un total de 15,7 millones de chilenos están llamados este domingo a las urnas para elegir en una presidenciales y legislativas que por vez primera se realizan con voto obligatorio para todo el censo.

Todo apunta a que ninguno de los ocho candidatos presidenciales logrará el 50,01% de los sufragios necesarios para ganar y deberá celebrarse un balotaje el 14 de diciembre. EFE

jm/agf

(foto) (vídeo)