Javier Bardem, Chris Evans y Demi Moore se suman como presentadores de los Óscar 2026

Los Ángeles (EE.UU.), 26 feb (EFE).- Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti y Demi Moore se sumaron a la lista de presentadores de la 98ª edición de los Óscar que se celebrará el 15 de marzo, informó este jueves la Academia de Hollywood.

Kumail Nanjiani y Maya Rudolph son el resto de artistas confirmados para formar parte de la ceremonia producida por Raj Kapoor y Katy Mullan.

Infiniti ha sido una de las protagonistas de la temporada de premios gracias su actuación en la película ‘Una batalla tras otra’, aunque no cuenta con una nominación al Óscar en esta edición.

Anteriormente los organizadores de los premios anunciaron que Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña, los ganadores en las categorías de interpretación del año pasado, formarán parte de la ceremonia como presentadores.

La 98ª edición de los Óscar será presentada por el comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo por ABC y en la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo, a partir de las 16.00 hora local (00.00 GMT del día siguiente).

‘Los pecadores’ parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de ‘Una batalla tras otra’, que opta a 13 galardones.

Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la brasileña ‘El agente secreto’, nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor película internacional. EFE

