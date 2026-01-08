Javier Corcuera denuncia censura a documental sobre protestas antigubernamentales en Perú

Lima, 8 ene (EFE).- El realizador peruano Javier Corcuera denunció este jueves censura en el estreno de su última película, ‘Uyariy’, un documental que recuerda la masacre de Juliaca, la jornada más sangrienta de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023 en Perú, y que asegura que ha sido retirado en la cartelera de varios cines del país.

Este viernes se cumplen tres años de esta protesta civil contra el Gobierno de la ahora expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) desarrollada en Juliaca, localidad en el sur del país, que fue reprimida duramente por la Policía Nacional y se saldó con la muerte de 18 manifestantes y más de 100 heridos en los enfrentamientos.

‘Uyariy’, que significa escuchar en la lengua quechua, es según el director «una invitación a visibilizar la herida de un país envuelto por la impunidad y la injusticia», y su estreno este jueves se ha visto empañado por la reducción de sus proyecciones en cines de Lima y del sur del país.

«Ante el maltrato recibido por la película, que tras haber sido anunciada ha sido retirada a última hora de la cartelera en el sur del país y se le ha asignado unos horarios inaccesibles en los cines de Lima, los productores y Javier Corcuera estamos solicitando a los cines que retomen la proyección del filme en el sur andino y que modifiquen las funciones de Lima en horarios que permitan la asistencia», indicó la producción de ‘Uyariy’ en un comunicado.

Agregó que hacen esta petición «por respeto a las víctimas de la represión -ocurrida el 9 de enero en Juliaca en 2023 y durante esos días en otros lugares del Perú-, por sus familiares, los espectadores y por el cine peruano».

«Muchas veces la censura aparece de forma solapada y no podemos permitir que esto suceda. En caso de que no sean atendidas nuestras peticiones, estamos valorando el retiro de la película. Si fuese así, lo antes posible comunicaremos la forma en que se podrá ver ‘Uyariy’ en todo el Perú», sostuvo la producción.

El documental reúne testimonios de testigos y familiares de las víctimas de la protesta y viaja por la región altiplánica de Puno, donde se encuentra Juliaca, acompañado de cantos de protesta y las voces de la comunidad que aún sostiene el duelo y la lucha.

La producción de ‘Uyariy’ está a cargo de Intermedia Producciones, Quechua Films, La mula producciones, Otra Mirada, Instituto de Cine de Madrid y Tamboura films.

Corcuera (Lima, 1967), que ganó un premio Goya en 2007 por su participación el documental ‘Invisibles’, que analiza la violencia armada en varios países del mundo, es también autor de ‘La espalda del mundo’, ‘La guerrilla de la memoria’, ‘Invierno en Bagdad’, ‘No somos nada’ y ‘Sigo siendo’ EFE

