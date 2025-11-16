Javier Martin-Dominguez, elegido vicepresidente de la Asociación de Periodistas Europeos

Bruselas, 16 nov (EFE).- El español Javier Martín-Domínguez ha sido elegido como uno de los tres vicepresidentes de la Asociación de Periodistas Europeos (AEJ, por sus siglas en inglés) durante la Asamblea General de esta organización, celebrada en Bruselas.

En la asamblea fue reelegido como presidente para los dos próximos años el periodista albanés Arber Hitaj, informó este domingo un comunicado de la asociación.

Además de la vicepresidencia de Martín-Domínguez, los periodistas españoles ocupan dos puestos en las secciones de auditoria (Javier Fernández Arribas) y arbitraje (Pedro González).

Martín-Domínguez fue corresponsal de RTVE en Washington y Nueva York y de La Vanguardia en Japón. Colabora en diferentes medios de prensa y tiene una larga trayectoria como periodista en radio y como ejecutivo de televisión.

Por otro lado, los participantes en el congreso denunciaron el avance de los populismos y la censura creciente en algunos países de la Unión Europea, «que hace mas necesaria que nunca la defensa de una información libre y veraz, mediante el fortalecimiento de los medios de comunicación».

En la asamblea se establecieron además como objetivos de la asociación la salvaguarda, la libertad de prensa y la independencia de los medios en toda Europa, así como la promoción de los asuntos europeos y las instituciones entre el público general.

También garantizar el acceso de los periodistas a fuentes informativas de calidad, promover el intercambio y la cooperación entre los profesionales europeos, y mantener a través de la oficina de Media Freedom un seguimiento de las amenazas sobre el periodismo y la libertad de los profesionales asegurado que sus voces tengan la repercusión necesaria en los organismos de poder de la Unión Europea.

Fundada en 1962 la AEJ es una organización internacional sin ánimo de lucro que reúne a periodistas de toda Europa con el objetivo de defender la libertad de prensa e información y la integración democrática de Europa. Tiene el estatus de ONG ante la UNESCO y el Consejo de Europa.

La sección española de la asociación organiza la entrega de los Premios Salvador de Madariaga de Periodismo y Francisco Cerecedo, que este año ha recaído en el periodista de Radio Nacional de España Fran Sevilla. EFE

