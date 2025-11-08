Javier Milei arriba a La Paz para asistir a la investidura de Rodrigo Paz

2 minutos

La Paz, 8 nov (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó este sábado a La Paz para asistir a la investidura del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en la que es, además, su primera visita al país andino desde que llegó al Gobierno argentino.

El avión de la Fuerza Aérea Argentina en el que viajó Milei aterrizó en el aeropuerto internacional de El Alto, a 17 kilómetros de la La Paz, a las 9.40 hora local (13.40 GMT), donde fue recibido por el vicecanciller saliente boliviano, Elmer Catarina.

El jefe de Estado argentino pasó revista y saludó a una unidad del regimiento Colorados, la guardia presidencial, que le rindió honores militares.

Milei se trasladó después a La Paz, donde asistirá a la sesión programada en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la toma de juramento del centrista Paz.

En la ceremonia de investidura también participan los presidentes de Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi, además del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y la presidenta de las Cortes Generales y del Congreso de los Diputados de España, Francina Armengol Socias, que ostenta la representación del país europeo.

La representación de la UE la ejerce la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, la española Teresa Ribera.

Además, asistirán al evento el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez; el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, así como los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa, y de Costa Rica, Stephan Brunner.

Desde China llegó el ministro de Recursos Hídricos, Li Gouying, como «enviado especial» del presidente Xi Jinping.

Paz, ganador de la inédita segunda vuelta presidencial realizada el pasado 19 de octubre, jurará para un periodo de cinco años y su vicepresidente es el expolicía Edman Lara. EFE

gb/eb/pddp

(foto) (video)