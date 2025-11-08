Javier Milei arriba a La Paz para asistir a la investidura de Rodrigo Paz

La Paz, 8 nov (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, arribó este sábado a La Paz para asistir a la investidura del mandatario electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en la que es, además, su primera visita al país andino desde que llegó al Gobierno argentino.

El avión de la Fuerza Aérea Argentina en el que viajó Milei aterrizó en el aeropuerto internacional de El Alto, que también sirve a La Paz cerca de las 9.40 hora local (13.40 GMT), donde fue recibido por el vicecanciller saliente boliviano, Elmer Catarina.

El mandatario argentino pasó revista y saludó a una unidad del regimiento Colorados, la guardia presidencial, que le rindió honores militares.

Milei se trasladó después a La Paz, donde asistirá a la sesión programada en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la toma de juramento del centrista Paz.

El presidente de Argentina arribó a la ciudad sede del Gobierno y el Legislativo de Bolivia procedente de la ciudad oriental de Santa Cruz, a donde llegó en la madrugada tras su visita a Estados Unidos para participar en un evento en el que estará su aliado y homólogo, Donald Trump.

En la ceremonia de investidura también participan los presidentes de Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi, además del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Además, asisten la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, la española Teresa Ribera, la presidenta del Congreso de España, Francina Armengol, los vicepresidentes de Brasil, Geraldo Alckmin, de El Salvador, Félix Ulloa, y de Costa Rica, Stephan Brunner, el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha.

Desde China llegó el ministro de Recursos Hídricos, Li Gouying, como «enviado especial» del presidente Xi Jinping.

Paz, ganador de la inédita segunda vuelta presidencial realizada el pasado 19 de octubre, jurará para un periodo de cinco años y su vicepresidente es el expolicía Edman Lara. EFE

