Javier Milei condecora al tenor italiano Andrea Bocelli en Argentina

2 minutos

Buenos Aires, 19 nov (EFE) .- El presidente argentino, Javier Milei, hizo entrega este miércoles de la ‘Orden de Mayo’ al mérito al tenor italiano Andrea Boccelli, quien visitó el país para ofrecer dos conciertos en Buenos Aires.

«Vivo este momento como si fuera un sueño. Nací y crecí en la campiña toscana, en Italia, con un gran amor por la música. Pero nunca hubiera imaginado, y tampoco lo hubieran hecho mis padres, que un día recibiría un reconocimiento como éste», dijo el cantante italiano tras ser condecorado por Milei en la sede del Ejecutivo.

La ‘Orden de Mayo’ al mérito es una distinción que otorga Argentina a quienes contribuyen al progreso, al bienestar, a la cultura y al buen entendimiento y solidaridad internacional.

«Quiero agradecerles de corazón», añadió Bocelli, quien aprovechó para también extender su gratitud al público que lo recibió con «tanto efecto» en Argentina.

El italiano ofreció el pasado lunes un repertorio exclusivo de óperas en el mítico teatro Colón de Buenos Aires, acompañado de los sopranos Mariam Battistelli y Nadine Sierra.

Al día siguiente, en un multitudinario concierto en el Hipódromo de San Isidro, a las afueras de Buenos Aires, invitó al escenario a la cantante Nicki Nicole para interpretar ‘Vivo per lei’ a dos voces con Bocelli, quien celebró “el talento y la calidez de una gran artista argentina”.

En la ceremonia estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros miembros del Gobierno.

Tras recibir el reconocimiento, Bocelli interpretó en el piano el famoso tango de Carlos Gardel, ‘Por una cabeza’, y a pesar de excusarse por tener «la voz destruida» después de dos conciertos, también cantó ‘Bésame mucho’ de la compositora mexicana Consuelo Velázquez. EFE

fpe/mr

(video)