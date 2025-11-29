Javier Milei expresa su apoyo a Nasry Asfura, candidato presidencial de Honduras

3 minutos

Buenos Aires, 28 nov (EFE).- El presidente argentino Javier Milei expresó este viernes su apoyo a Nasry Asfura, candidato presidencial para las elecciones de domingo en Honduras, en una publicación en sus redes sociales en la que asegura que se trata del «candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda».

«La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022. Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras», comentó Milei en su cuenta de X.

«Tal como planteamos esta semana en la OEA, seguimos muy de cerca el proceso electoral en Honduras para que se respete la voluntad popular y la libertad en la región», agregó el mandatario ultraderechista.

El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó igualmente a los hondureños a apoyar a Asfura en las elecciones y acusó a sus rivales de representar el «avance comunista» y aliado de líderes como el venezolano Nicolás Maduro.

En una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario se refirió a Asfura como el «único verdadero amigo de la libertad en Honduras» y agregó que podrían «trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas».

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), el excanciller de Paraguay Eladio Loizaga, dijo este viernes que augura que las elecciones en Honduras «caminen dentro de un marco de paz, de tranquilidad y responsabilidad» de la ciudadanía.

En los comicios habrá 32.000 observadores nacionales y más de 800 internacionales, según detalló el canciller hondureño.

Más de seis millones de hondureños elegirán el domingo un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento nacional y 20 al Parlamento Centroamericano.

La contienda por la Presidencia se disputa entre tres candidatos principales: Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda); Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional, conservadores, quienes irán unas elecciones marcadas por tensiones, dudas de transparencia y riesgo de violencia.

Los comicios serán los duodécimos desde el retorno al orden constitucional en 1980, tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio. EFE

smo/sbb