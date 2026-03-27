JD Vance y Marco Rubio emergen como posibles herederos republicanos en la era post-Trump

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Durante la última década, el presidente Donald Trump ha sido la fuerza gravitacional de la derecha de Estados Unidos, pero en la Conferencia de Acción Política Conservadora de este año hay una pregunta apremiante que anima las conversaciones en los pasillos: ¿quién lo reemplazará?

En la que se anuncia como la mayor reunión conservadora del mundo, no hay un consenso claro, pero ya se empieza a perfilar una contienda temprana.

Por primera vez en mucho tiempo, el presidente, de 79 años y que está en su segundo mandato, no asistirá a la conferencia, lo que permitirá a otras estrellas del Partido Republicano salir de las sombras.

El evento suele celebrarse en Washington, pero este año se llevará a cabo en Dallas (Texas).

Entre los asistentes, el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, destacaron como los principales aspirantes a liderar un Partido Republicano después de la era Trump, con un apoyo dividido en una carrera que sigue abierta.

Las encuestas indican que Vance mantiene una cómoda ventaja nacional entre los votantes republicanos.

Pero sobre el terreno en Texas la división luce más equilibrada. Aproximadamente la mitad parece respaldar a Vance, mientras otra parte significativa se inclina por Rubio, o al menos lo considera igual de capacitado.

«Tengo plena confianza tanto en JD Vance como en Marco Rubio para dirigir el país», dijo Suzy Phillips, de 68 años, enfermera jubilada de Dallas. «Serían mis dos primeras opciones».

– Una carrera de dos –

Para muchos, la elección debe reflejar un equilibrio entre continuidad y experiencia.

El atractivo de Vance reside en su alineamiento con el movimiento de Trump y en su historia personal: crecer en la pobreza en una comunidad de los Apalaches asolada por la adicción a los opioides.

«Adoraba a JD Vance antes de que entrara en política… Me encantó su historia de la pobreza a la riqueza, que fuera alguien que vio un camino mejor y lo siguió», dijo Phillips.

Otros señalaron sus habilidades comunicativas y su fluidez ideológica.

«Es muy elocuente y educado», dijo Laura McGarraugh, una enfermera de urgencias de 52 años.

«Tiene un gran dominio ante cualquier tipo de preguntas que le puedan hacer. Es un poco más diplomático que Trump. Quiero decir, Trump también me gusta, pero siento que JD Vance es un poco más cuidadoso», refirió.

Incluso las críticas que Vance hizo a Trump en el pasado fueron dejadas de lado.

«La gente cambia y evoluciona. Yo no he tenido las mismas opiniones toda mi vida», señaló McGarraugh.

Los partidarios de Rubio, en cambio, enfatizaron la experiencia y la estabilidad, especialmente en el escenario mundial.

«Marco Rubio es un estadista extraordinario», afirmó Brian Su, de 60 años, consultor de Chicago.

«Tiene una visión muy clara sobre cómo manejar las relaciones internacionales. Personalmente, me encanta», dijo.

Phillips agregó que en última instancia se inclinaría por Rubio, citando «su diplomacia internacional» y su origen como hijo de inmigrantes.

– La lealtad importa –

A pesar de la división, ambos candidatos se evalúan con el mismo criterio: su relación con Trump y con el movimiento que él transformó.

Ninguno es visto como una ruptura con el trumpismo. Incluso, se los considera herederos en competencia.

Esa dinámica deja poco espacio, por ahora, a que figuras alternativas cobren impulso.

Levi Mikula, de 35 años, asistente de medios de Dallas, dijo que preferiría al gobernador de Florida, Ron DeSantis, aunque reconoció que Rubio tenía más probabilidades de imponerse.

«No confiaba en (Rubio) al principio, pero ha sido mucho más firme», comentó Mikula. «Y creo que Donald Trump es la razón de ello. Pero en política exterior, ahora mismo es increíble».

Un puñado de asistentes barajó otras posibilidades, incluidos candidatos en la línea anti-establishment de Trump. Incluso, en algunos casos, una vuelta del propio Trump a pesar del impedimento constitucional para un tercer mandato.

Ese interés persistente en Trump subraya la tensión central que define la contienda.

Aunque los activistas han empezado a sopesar posibles sucesores, muchos no están preparados para pasar página.

«Esperamos que continúe cuatro años más», dijo Phillips. «Pero tenemos que afrontar el hecho de que estamos llegando al final de la era Trump».

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