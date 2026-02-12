The Swiss voice in the world since 1935
Jefe de D.Humanos de la ONU condena los ataques rusos al sector energético de Ucrania

Ginebra, 12 feb (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, reiteró su condena a los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana, por sus «desastrosas consecuencias» en las vidas de los civiles.

Los ataques volvieron a repetirse esta pasada noche dejando a «cientos de miles civiles» sin electricidad ni calefacción, recordó Türk mediante una declaración escrita.

«A medida que la energía se restablece minuciosamente, los nuevos ataques vuelven a sumir zonas enteras en la oscuridad», apuntó.

El alto comisionado recordó que los ataques a infraestructura civil están prohibidos por el derecho internacional humanitario.

«Los civiles, que han sufrido bombardeos continuos, ahora se ven forzados a soportar un frío glacial, ya que las temperaturas han caído a 20 grados bajo cero», lamentó.

Estos ataques, que han dejado con solo unas horas de electricidad al día a millones de personas, han forzado el cierre de escuelas, ha dificultado el acceso a la atención médica y, además, han dejado atrapadas a personas mayores y con discapacidades en las plantas superiores de los edificios, incapaces de bajar a pie.

«Llamo a la Federación rusa a detener inmediatamente estos ataques», concluyó Türk. EFE

