Jefe de Judicatura de Ecuador pide licencia para comparecer por presuntas amenazas a juez

Quito, 22 dic (EFE).- El presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Mario Godoy, anunció este lunes que pedirá una licencia temporal para preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional (Parlamento), que lo convocó para que rinda explicaciones sobre las presuntas amenazas denunciadas por el juez anticorrupción Carlos Serrano, que derivaron en su renuncia.

Las amenazas estarían presuntamente relacionadas con un caso de lavado de activos vinculado al narcotráfico que involucra a un ciudadano serbio, cuya defensa legal fue asumida por Dolores Vintimilla, esposa de Godoy, quien aseguró días atrás que había dejado ese y otros casos en noviembre de 2024, cuando se casó con el presidente de la Judicatura.

El ciudadano serbio fue sentenciado a diez años de prisión por lavado de activos el pasado 20 de noviembre, y el juez Serrano formó parte del tribunal que dictó la condena.

En esa audiencia, el hombre habría hecho un gesto con su dedo que se interpretó como una amenaza de muerte y que habría quedado grabado, según informaron medios locales.

Serrano denunció que no cuenta con seguridad policial, por lo que renunció a su cargo para salvaguardar su vida. Sin embargo, su dimisión no ha sido aceptada hasta el momento.

En un comunicado, Godoy sostuvo que el caso constituye un «ataque personal» hacia él y su familia, y que se defenderá «con la verdad». El Parlamento decidió el pasado domingo que comparezca de manera presencial en un plazo de hasta ocho días.

Su pronunciamiento se produjo poco después de que salieran a la luz audios de una conversación entre el director del Consejo de la Judicatura en la provincia de Pichincha, Henry Gaibor, y el juez Serrano, difundidos por el periodista Andersson Boscán.

En los audios se escucha a Gaibor solicitar a Serrano que «ponga especial atención» al proceso judicial del serbio debido a que se trata de «una defensa muy particular», sin que se registre una amenaza explícita.

Tras la difusión de los audios, varios vocales del Consejo de la Judicatura informaron que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía y que se solicitó la renuncia de Gaibor como director provincial. EFE

