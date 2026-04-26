Jefe de la OTAN «conmocionado» por el tiroteo durante el evento al que asistía Trump

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Bruselas, 26 abr (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo este domingo estar «conmocionado» tras el tiroteo durante un evento al que asistía el presidente estadounidense, Donald Trump, y lo calificó de «ataque contra nuestras sociedades libres y abiertas».

«Estoy conmocionado por el ataque perpetrado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca (…) Este ha sido un ataque contra nuestras sociedades libres y abiertas. Defendemos la democracia y nos solidarizamos con Estados Unidos», dijo el líder de la alianza militar en un mensaje en redes sociales.

El presidente estadounidense fue evacuado por el Servicio Secreto durante la noche del sábado mientras asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el Hotel Hilton de Washington, junto a su esposa Melania y a otros miembros del Gobierno estadounidense tras escucharse disparos.

«Me siento aliviado de que el presidente Trump, la primera dama y todos los invitados se encuentren sanos y salvos», añadió Rutte. EFE

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