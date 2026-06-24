Jenna Ortega y Oliver Laxe entre los 529 nuevos invitados a la Academia de Hollywood

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Los Ángeles (EE.UU.), 24 jun (EFE).- Estrellas en ascenso como Jenna Ortega, Teyana Taylor y Jacob Elordi, junto a los directores Benny Safdie y el español Oliver Laxe, así como el nuevo responsable de Disney, Josh D’Amaro, figuran entre los 529 artistas y ejecutivos de la industria cinematográfica invitados este año por la Academia de Hollywood a integrarse en su organización.

«Nos complace invitar a este extraordinario grupo de artistas y profesionales del cine de todo el mundo a unirse a la Academia», informaron este miércoles en un comunicado el director ejecutivo de la institución, Bill Kramer, y su presidenta, Lynette Howell Taylor,quienes destacaron el compromiso de los invitados con la creación cinematográfica.

Entre los seleccionados para formar parte del organismo más importante del cine también se encuentran el actor Jon Bernthal (‘King Richard’ y ‘Ford v Ferrari’) y los hispanos Anthony Ramos (‘A House of Dynamite’ y ‘In the Heights’), Miguel Sandoval (‘Tortilla Heaven’) y Daniella Pineda (‘The Accountant 2’).

También se destaca la invitación a varios ganadores en categorías técnicas, de animación, documental y música como EJAE y Mark Sonnenblick, ganadores del premio a la mejor canción por ‘Golden’ de la película ‘K-Pop: Demon Hunters’ en los premios de marzo pasado.

Del total de invitados, noventa y cinco han sido nominados al Óscar y 21 han sido ganadores de una estatuilla. Un 42 % son mujeres y un 53 % son originarios de 60 países y territorios fuera de los Estados Unidos.

Si todos los invitados de 2026 aceptan la membresía de la Academia, el total de miembros (incluidos los eméritos) ascenderá a 11.319 y el número de miembros con derecho a voto será de 10.338.

Con la nueva promoción la Academia estaría compuesta por un 36 % de mujeres, un 25 % por personas de comunidades subrepresentadas y un 22 % por miembros internacionales. EFE

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