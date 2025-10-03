Jeremy de León sufre una lesión muscular y no se incorporará a la selección de Puerto Rico

Alicante, 3 oct (EFE).- El extremo puertorriqueño del Hércules Jeremy de León sufre una microrrotura muscular que le impedirá participar con su selección en el encuentro amistoso del próximo 13 de octubre ante Argentina, según anunció el entrenador del equipo alicantino, Rubén Torrecilla

El técnico desveló que la lesión del jugador tendrá al futbolista entre “dos y tres semanas” fuera del equipo, por lo que descartó que pueda viajar a Estados Unidos ni participar en el encuentro amistoso “porque está lesionado”.

Torrecilla recordó que al extremo, que llegó al club en el verano convaleciente de una lesión en el hombro, se le ha ido dosificando la carga de trabajo para evitar una lesión que, finalmente, se ha producido.

“Esta Liga es muy exigente y si no estás preparado te pasa factura”, señaló el técnico, que precisó que, aunque el extremo estuviera bien, “jugar más de 30 minutos” con su selección hubiera sido un “disparate”.

El Hércules había realizado gestiones para adelantar su partido de liga ante el Atlético de Madrid B al próximo viernes y así disponer de Jeremy de León, cuya incorporación a la selección se había retrasado, tras acuerdo con la selección de Puerto Rico, al sábado, pero finalmente no podrá contar con el jugador. EFE

