Jesse Eisenberg: La magia es “más agradable que el engaño que estamos experimentando”

4 minutos

Blanca Escriche

Miami (EE.UU.), 14 nov (EFE).- El actor estadounidense Jesse Eisenberg, protagonista de la película ‘Now You See Me: Now You Don’t’ que se estrena este viernes, cree que la magia que trata la cinta «es una forma pura de engañar y es mucho más agradable que el engaño que estamos experimentando» con la situación actual del mundo, según dijo en entrevista a EFE.

Esta nueva cinta es la tercera entrega de la saga iniciada en 2013 con ‘Now You See Me’, seguida por ‘Now You See Me 2’ (2016), y retoma, casi una década después y esta vez de la mano del director estadounidense Ruben Fleischer, las aventuras de los ‘Cuatro jinetes’, un grupo de ilusionistas que utiliza la magia para desenmascarar a criminales.

Eisenberg, quien interpreta a Atlas, el líder del grupo, confesó que durante estos nueve años se ha vuelto un actor «menos ansioso», pues cuando empezó a actuar se sentía «nervioso todo el tiempo, pensando que estaba arruinando la película».

Para el intérprete, Fleischer es «un viejo colega», con quien ya había trabajado en las películas de ‘Zombieland’, por lo que admitió que se sintió «muy cómodo con él»: «Es una persona muy extrañamente honesta, no puede ocultar lo que está pensando», describió.

La película introduce a una generación más joven de magos, entre ellos Charlie, interpretado por el estadounidense Justice Smith, quien, sentado junto a Eisenberg, explicó que el mayor y más «divertido» desafío de incorporarse a la franquicia fue el rodaje de un «plano secuencia donde estamos haciendo trucos de magia, uno tras otro», algo para lo que tuvo que ensayar mucho.

El joven actor, quien ha protagonizado películas como ‘Jurassic World: el reino caído’, aseguró que estaba «nervioso» por conocer a Eisenberg, cuyo trabajo siempre ha admirado, y reveló que trabajar con él le «hizo recuperar la esperanza en esta industria».

«Siento que todos son tan cínicos», afirmó sobre el glamuroso mundo del cine, y añadió que se alegró al descubrir que Eisenberg «es la persona más amable, agradable y cálida con la que podrías trabajar», destacando su compromiso con el oficio.

En la entrevista, Eisenberg se giró hacia Smith y le confesó haberse quedado «muy impresionado» con la «emoción y energía» que puso el joven actor en una de las escenas que dejan al público boquiabierto: «Eres tan talentoso», le dijo.

Entre lo comercial y lo independiente

Eisenberg expresó que se siente muy identificado con Smith, pues «pasa de películas independientes inusuales a grandes películas taquilleras, y es tan bueno en ambas».

A lo largo de su carrera, Eisenberg ha alternado grandes producciones de Hollywood con proyectos de corte más independiente, como ‘Café Society’ y ‘To Rome with Love’, ambas dirigidas por Woody Allen, así como sus propias películas como director, entre ellas ‘A Real Pain’, por la que Kieran Culkin obtuvo el Óscar al mejor actor de reparto.

Eisenberg afirmó que actualmente «estamos expuestos a muchas cosas que son falsas, y se nos dice que creamos que son verdaderas».

Aunque todavía debate sobre si la magia es lo mismo o algo completamente opuesto, tiene claro que «es una forma pura de engañar y es mucho más agradable que el engaño que estamos experimentando», dijo.

Por su parte, Smith piensa que la magia es más necesaria que nunca, pues, como le enseñó uno de sus maestros, el mago Ben Seidman, evoca en las personas una sensación de asombro «inocente y pura», «una emoción tan específica que los humanos pueden experimentar», señaló, algo que guió su trabajo «a lo largo de la creación del personaje».

Sobre sus próximos proyectos, Eisenberg, quien se encuentra en la fase de postproducción de su nueva película, reveló que quiere continuar dirigiendo: «Con suerte, haré algo en abril».

Este es otro aspecto en el que Eisenberg y Smith vuelven a coincidir como artistas versátiles, pues el primero destacó, en un gesto de admiración, que su joven compañero de camerinos «dirigió un cortometraje increíble y acaba de terminar», un proyecto en el que, según contó el segundo, Eisenberg le ofreció consejos y apoyo creativo. EFE

