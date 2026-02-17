Jesse Jackson, figura de los derechos civiles que buscaba la «base común» de EEUU

afp_tickers

5 minutos

Jesse Jackson, fallecido este martes a los 84 años, fue un incansable activista por los derechos civiles y sus dos campañas presidenciales en los años 1980 allanaron el camino para la llegada a la Casa Blanca, dos décadas después, del primer presidente negro de Estados Unidos.

Al anunciar su deceso, su familia destacó que «su inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas».

«Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia sino para los oprimidos, los que no tienen voz y los ignorados de todo el mundo», indicaron sus familiares en un comunicado.

Compañero de Martin Luther King en los años sesenta, orador talentoso, este pastor bautista nacido el 8 de octubre de 1941 en un Estados Unidos marcado por la segregación racial, hizo retroceder a lo largo de su vida las barreras que limitaban el espacio político abierto a los afroestadounidenses.

Jackson estuvo presente en algunos de los mayores episodios del largo combate por la igualdad en Estados Unidos.

Estuvo en Memphis con Martin Luther King en 1968, cuando el asesinato del gigante de la lucha por los derechos civiles; se le vio llorando, silencioso, entre la multitud que festejaba la victoria de Barack Obama en 2008; y también estuvo al lado de la familia de George Floyd en 2021, después del veredicto histórico que declaró culpable al policía blanco Derek Chauvin por la muerte del afroestadounidense.

«Mis electores son los desesperados, los condenados, los desheredados, los ignorados, los despreciados», había enunciado el pastor en la convención demócrata de 1984.

Fue en los años sesenta cuando se dio a conocer, al inicio trabajando bajo la guía de Luther King para la Conferencia Cristina de Liderazgo del Sur (SCLC, por sus siglas en inglés), una organización de lucha por los derechos civiles de los afroamericanos basada en el espíritu cristiano de la no violencia.

Luego conformó otras dos organizaciones para promover la igualdad y la justicia social: PUSH (Gente Unida para Salvar la Humanidad), en 1971, y la Coalición Nacional Arcoíris, en los años ochenta, las cuales uniría en 1996.

– «Base común» –

Fue con sus campañas presidenciales que Jesse Jackson se hizo conocido entre un público mucho mayor, situando las cuestiones afroestadounidenses en el centro del debate demócrata.

En su primera tentativa presidencial, en 1984, fue el primer candidato afroestadounidense en llegar tan lejos, quedando tercero en las primarias demócratas.

Cuatro años más tarde estaba de regreso en la convención demócrata, esta vez detrás del futuro candidato Michael Dukakis, quien finalmente no tuvo éxito.

En el escenario, el religioso exhortó a los estadounidenses a unirse en una «base común».

El líder progresista atacó las políticas económicas liberales del republicano Ronald Reagan, y denunció las inequidades en el sistema de salud.

Si su discurso electrizante lo volvió aún más famoso, no logró sin embargo mantener su influencia política en los años siguientes.

Pionero en muchos aspectos, su carrera también se vio sacudida por polémicas. Durante su campaña de 1984, habló en Nueva York usando un término considerado antisemita, por lo que se disculpó poco después.

– Sin «cuchara de plata» –

Nacido Jesse Louis Burns en Greenville, Carolina del Sur, de una madre soltera y adolescente, y de un exboxeador profesional, tuvo una infancia difícil.

Su madre se casó más tarde con otro hombre, Charles Jackson, del cual adoptó su apellido.

«No nací con una cuchara de plata en la boca. Es una pala lo que estaba previsto para mis manos», declaró una vez.

Alumno brillante en secundaria, le dieron una beca como jugador de fútbol americano para entrar en la universidad.

En 1960, participó en su primera sentada contra la discriminación, y cinco años después se unió a la famosa marcha por los derechos de los negros entre Selma y Montgomery.

Años más tarde se convirtió en mediador diplomático, abogando por el fin del apartheid en Sudáfrica y, en los años 1990, en emisario especial a cargo de África en la administración de Bill Clinton.

También se distinguió en las negociaciones para liberar a rehenes y prisioneros estadounidenses en Siria, Irak y Serbia.

En cambio, su encuentro en 2005 con el presidente venezolano Hugo Chávez, y luego su presencia en su funeral en 2013, le valieron fuertes críticas.

En 2017, Jackson anunció que sufría de la enfermedad de Parkinson por lo que disminuyó sus compromisos públicos.

Sin embargo, en abril de 2021 acompañó a la familia de George Floyd en Mineápolis y declaró tras el veredicto: «La lucha por la igualdad es un largo combate en este país».

mlm-lum/elc/rle/cjc/lda/jvb/avl