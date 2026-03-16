Jetten condena los «chocantes e inaceptables» ataques antisemitas en Países Bajos

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Berlín, 16 mar (EFE).- El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, condenó este lunes los «chocantes e inaceptables» ataques registrados la semana pasada contra una sinagoga en Rotterdam y una escuela judía en Ámsterdam.

«He mantenido hoy también una conversación con la comunidad judía sobre el creciente antisemitismo en Países Bajos y quiero decir aquí alto y claro que este tipo de violencia es chocante e inaceptable», dijo Jetten en Berlín tras una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Jetten resaltó que tanto para Países Bajos como para Alemania, la seguridad de los ciudadanos judíos y la protección de la vida judía en Europa es algo que reclama «absolutamente la atención» de los respectivos Gobiernos.

La seguridad de la comunidad judía es responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad neerlandesa, subrayó el primer ministro, que resaltó que no se puede «mirar para otro lado» ni tolerar que se ataquen instituciones judías.

Al mismo tiempo, Jetten dijo estar «furioso» por el hecho de que actualmente nadie se sorprenda ante sucesos de este tipo, los cuales, sin embargo, son «inaceptables», por lo que instó a todos a «hacer más» para proteger a los ciudadanos judíos.

«Queremos garantizar que se sientan seguros, que tengan la sensación de que pueden vivir su vida libremente en nuestro país», remachó.

Por su parte, el canciller alemán instó a «enfrentar de forma consecuente e inflexible» cualquier forma de antisemitismo u odio a los judíos a nivel de toda la Unión Europea (UE) y a intensificar en este sentido la cooperación de las autoridades.

Merz aseguró que tras visitar en dos ocasiones un centro de enseñanza judío en Berlín se había sentido «conmocionado» al notar que incluso en la capital y en muchas otras ciudades alemanas hay jóvenes judíos que viven con miedo a ser atacados.

«Les puedo asegurar que mi Gobierno hará todo, absolutamente todo, para evitar esto y que cada perpetrador será perseguido sin descanso para evitar esto de cara al futuro en la medida de lo posible», prometió.

Un grupo autodenominado Harakat Ashab al Yamin -«los de la mano derecha», una expresión coránica que alude a los salvados en el Día del Juicio- ha reivindicado el incendio de una sinagoga en Rotterdam, una explosión frente a una escuela judía en Ámsterdam y un incidente similar en una sinagoga de Lieja, en Bélgica, cometidos la semana pasada.

La Policía investiga además una explosión registrada durante la madrugada de este lunes en el distrito financiero de Ámsterdam.

Las autoridades neerlandesas ya detuvieron el viernes pasado a cuatro adolescentes de 17, 18 y 19 años sospechosos de haber provocado el incendio en la sinagoga de Rotterdam, mientras que la policía sigue buscando a dos personas presuntamente implicadas en la colocación de un explosivo frente a una escuela judía en Ámsterdam el pasado sábado. EFE

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