Jetten proclama «victoria del optimismo» y pide formar Gobierno de centro en Países Bajos

La Haya, 29 oct (EFE).- El líder liberal progresista Rob Jetten proclamó este miércoles la «victoria del optimismo» tras situar a su partido, D66, como la primera fuerza política de Países Bajos según los sondeos a pie de urna, y pidió formar un Gobierno a «las fuerzas constructivas del centro» para «pasar página de la política del odio» del ultraderechista Geert Wilders.

«Hoy millones de neerlandeses han dicho adiós a la política del miedo y han elegido las fuerzas positivas», declaró Jetten en su discurso ante los militantes, y pidió «liderazgo político y cooperación entre todas las fuerzas constructivas del centro» para formar «un Gobierno estable y ambicioso», capaz de responder a las demandas sociales y medioambientales del país.

El líder de D66, que podría convertirse en el futuro primer ministro de Países Bajos, de lograr negociar con éxito un Gobierno de coalición, celebró que su partido haya obtenido «el mejor resultado de su historia», con 27 de los 150 escaños del Parlamento, según el sondeo, que sitúa a la ultraderecha en segundo lugar con 25 escaños.

«Puede que seamos incluso la mayor fuerza del país», afirmó Jetten entre aplausos. EFE

