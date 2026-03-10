Joey Barton pagará 400.000 euros a la comentarista Eni Aluko por acoso en redes sociales

2 minutos

Londres, 10 mar (EFE).- El exfutbolista Joey Barton, que jugó en el Manchester City y la selección inglesa, tendrá que pagar 339.000 libras (390.000 euros) a la exfutbolista y comentarista Eni Aluko por el acoso y la difamación que orquestó contra ella en redes sociales.

Aluko, internacional en 105 ocasiones con Inglaterra, demandó a Barton en 2024 a raíz de varias de sus publicaciones en redes sociales, que criticaban su labor como comentarista en televisión.

Entre enero y agosto de 2024, Barton publicó un total de 48 publicaciones relacionadas con Aluko, lo que el abogado de la demandante calificó como un «campaña deliberada de difamación».

Esta misma fuente alegó en el juicio que Barton incluso puso la cara de Aluko en una fotografía sobre la de un asesino en serie.

«Esta campaña incluyó un ataque a muchos de los aspectos de su vida y su personalidad. Ha causado mucho estrés a Aluko. Cuando buscó defenderse contra la conducta de Barton, la criticó y la atacó por ello», dijo.

Barton no estuvo presente este martes en el veredicto del juicio porque se encuentra detenido por una agresión ocurrida el domingo por la noche en la localidad de Huyton, en el condado de Merseyside

El exfutbolista tendrá que pagar 339.000 libras a Aluko, que admitió a la salida del juzgado que está aliviada de que este caso haya acabado.

Barton, que se retiró del fútbol profesional en 2017, tuvo una extensa carrera como centrocampista en clubes como Manchester City, Newcastle United, Queens Park Rangers, Burnley y Rangers, y tras colgar las botas inició una etapa como entrenador en el fútbol inglés. EFE

