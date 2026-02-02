Jordania afirma que su país no será una «plataforma de lanzamiento» de ataques contra Irán

Amán, 2 feb (EFE).- El ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, afirmó este lunes en una llamada telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí, que Jordania no se convertirá en «una plataforma de lanzamiento» de ataques contra Irán, en medio de las amenazas y las crecientes tensiones con Estados Unidos.

«Reiteré la firme postura de Jordania sobre la necesidad de respetar la soberanía de los Estados, y que Jordania no será un campo de batalla para ninguna de las partes en ningún conflicto regional, ni una plataforma de lanzamiento de acciones militares contra Irán», dijo Safadi en su cuenta de X al término de la conversación con Araqchí.

Asimismo, indicó que «Jordania hará frente con todas sus fuerzas a cualquier intento de violar su espacio aéreo o amenazar la seguridad de sus ciudadanos», en referencia al sobrevuelo de aviones de combate o proyectiles en su territorio.

Durante la conversación, ambos políticos abordaron «los esfuerzos para reducir la tensión» entre Irán y Estados Unidos, mientras que Safadi insistió en la «necesidad del diálogo y la diplomacia como medios para alcanzar una solución pacífica a la cuestión nuclear» y poner fin a las disputas con Washington.

Este mismo lunes, las agencias iraníes Tasnim y Fars -vinculadas con la Guardia Revolucionaria de Irán- informaron de que Teherán y Washington iniciarán conversaciones sobre el programa nuclear iraní en los próximos días, en medio de las amenazas estadounidenses contra Irán si no accede a cerrar un acuerdo que le impida desarrollar armamento atómico.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, afirmó hoy que Teherán está decidiendo los detalles de un proceso diplomático con Estados Unidos y que esperaba realizar un anuncio en los próximos días.

Estados Unidos ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes, en el golfo Pérsico, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían el país. EFE

