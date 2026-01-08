Jordania inicia una nueva fase de asociación estratégica con la Unión Europea

3 minutos

Amán, 8 ene (EFE).- Jordania y la Unión Europea (UE) inauguraron este jueves una nueva fase de su relación bilateral tras la celebración en Amán de la primera Cumbre Jordania–UE, que consolidó su asociación estratégica y global y sentó las bases para una cooperación reforzada en los ámbitos político, económico, de seguridad y regional.

«En la Cumbre Jordania-UE, iniciamos una nueva fase de nuestra asociación estratégica, ampliando horizontes de cooperación en diversos ámbitos, sirviendo a los intereses de nuestros pueblos y apoyando la estabilidad regional», afirmó el rey de Jordania, Abdalá II, en su cuenta de X.

El monarca hachemita se comprometió en su breve mensaje a «aprovechar los resultados de esta cumbre en colaboración con el presidente del Consejo Europeo (António Costa) y la presidenta de la Comisión Europea (Ursula von der Leyen)».

Por su parte, Costa celebró en su cuenta de X que las relaciones bilaterales «están dando resultados reales», por lo que instó a «profundizar» en la asociación y acercarse «aún más», mientras que Von der Leyen afirmó en la misma red social que esta relación permite «convertir compromiso en acción para la estabilidad, resiliencia y una prosperidad compartida» y construir unos lazos «más fuertes».

En una declaración conjunta, las partes calificaron la cumbre de “hito histórico” y reafirmaron su compromiso con los valores compartidos de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, así como con el multilateralismo y el respeto del derecho internacional.

La UE reiteró su respaldo a la resiliencia económica de Jordania y a su programa de reformas, anunciando la continuidad de un paquete de apoyo de 3.000 millones de euros que combina asistencia financiera, subvenciones e inversiones públicas y privadas.

Asimismo, se acordó impulsar las inversiones del sector privado y organizar una Conferencia de Inversión Jordania–UE en abril de 2026.

En el plano regional, la declaración abordó de forma destacada la situación en Gaza y Cisjordania, subrayando la urgencia de responder a la grave crisis humanitaria y reafirmando el apoyo a la solución de dos Estados, al tiempo que rechazó cualquier intento de anexión, los asentamientos ilegales y el desplazamiento forzado de palestinos.

La cooperación en seguridad y defensa fue otro de los ejes centrales, con el anuncio del lanzamiento del primer Foro de Diálogo Europeo-Jordano sobre Seguridad y Defensa en Amán a comienzos de 2026, aunque no detallaron ninguna fecha, y el refuerzo del apoyo europeo a las Fuerzas Armadas jordanas.

En materia de energía y clima, Jordania anunció su adhesión al Foro Global para la Transición Energética, mientras que ambas partes acordaron profundizar la cooperación en energías renovables, gestión del agua y transición verde.

La declaración concluyó con el acuerdo de celebrar la próxima cumbre bilateral en Bruselas en 2028, como reflejo del fortalecimiento de la relación estratégica entre Jordania y la Unión Europea. EFE

