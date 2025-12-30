Jordania intensificó la ayuda humanitaria en Gaza con prótesis y evacuaciones durante 2025

Amán, 30 dic (EFE).- Jordania intensificó su apoyo humanitario al pueblo palestino en la Franja de Gaza durante 2025, con acciones que incluyen la instalación de 703 prótesis para amputados, la evacuación médica de 1.849 personas y cientos de operaciones en hospitales de campaña, según datos oficiales difundidos este martes.

El reino hachemita puso en marcha en marzo de 2025 la iniciativa «Corredor Médico Jordano» y hasta finales de diciembre, se evacuaron 1.849 personas, entre ellas 498 pacientes (muchos niños y enfermos crónicos) y 1.351 acompañantes familiares, informó el canal de televisión oficial jordano Al Mamlaka.

Todos ellos fueron trasladados por vía terrestre y aérea en coordinación con el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, posteriormente, «muchos regresaron a Gaza tras el tratamiento, reafirmando la oposición jordana al desplazamiento forzoso de palestinos».

La atención médica ofrecida por Jordania a los ciudadanos palestinos se llevó a cabo también en los tres hospitales de campaña que opera, dos en Gaza (norte y sur) y uno en Nablus (Cisjordania) con el objetivo de atender heridas derivadas del conflicto.

El hospital del sur, en Jan Yunis, realizó 23.679 operaciones quirúrgicas y atendió 314.296 consultas en diversas especialidades, pese a la presión y escasez de recursos, mientras que el centro hospitalario en el norte, en Tal al Hawa, efectuó 1.139 cirugías y 124.415 consultas, y fue reabierto en diciembre tras reparaciones y acciones de mantenimiento, según informaron las fuentes de Al Mamlaka.

Estos centros incluyen clínicas de cirugía general, interna, ortopedia, pediatría, neurocirugía y ginecología, con personal jordano.

Jordania también envió ayuda de emergencia para el enclave palestino, con al menos 564 lanzamientos aéreos sobre Gaza, de los cuales 164 salieron desde por Jordania y 400 que se hicieron en colaboración con países aliados, para entregar alimentos, medicamentos y suministros esenciales.

Además, la televisión jordana detalló que tres panaderías móviles jordanas, en cooperación con la organización World Central Kitchen, «produjeron millones de panes, con una capacidad diaria de hasta 70.000 unidades cada panadería, contribuyendo significativamente a la seguridad alimentaria».

Desde el inicio del ataque israelí sobre Gaza, los muertos en la Franja superan los 70.900 -la mayoría civiles, entre ellos más de 20.000 menores de edad- mientras que los heridos ascienden a más de 171.000, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí. EFE

