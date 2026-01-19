Jordania transmite sus condolencias a España por trágico accidente ferroviario en Córdoba

1 minuto

Amán, 19 ene (EFE).- El Gobierno jordano transmitió este lunes sus condolencias a España por el «trágico» accidente ferroviario ocurrido el domingo en la provincia de Córdoba, en el sur del país, que causó la muerte de al menos 39 personas y más de cien heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores jordano afirmó la «plena solidaridad del reino con España por este doloroso incidente», que se produjo el domingo por la noche cerca de la localidad cordobesa de Adamuz, cuando un tren de alta velocidad descarriló y colisionó con otro convoy, según las primeras informaciones.

El portavoz del ministerio jordano de Exteriores, Fouad Majali, transmitió las sinceras condolencias de Jordania «a las familias de las víctimas y expresó sus deseos de pronta recuperación a los heridos», así como reflejó los «fuertes lazos de amistad y apoyo mutuo entre ambos países».

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este lunes desde el lugar donde se produjo la tragedia ferroviaria que se dará con «la verdad» sobre la causa del accidente y se conocerá «la respuesta» al origen del siniestro. EFE

hy-ijm/rsm/fpa