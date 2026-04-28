Jorge Fossati comienza a trabajar como nuevo entrenador de Liverpool

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Montevideo, 27 abr (EFE).- El uruguayo Jorge Fossati comenzó a trabajar como nuevo entrenador de Liverpool, sellando de esa forma su regreso al país luego de varios años en Perú, donde fue seleccionador de la Bicolor y director técnico de Universitario.

Un día después de ser anunciado, Fossati fue presentado al plantel que se encuentra disputando el Torneo Apertura y que se encuentra en la décima posición con apenas cuatro victorias en 13 presentaciones.

De esta forma, el entrenador reemplazará a Gustavo Ferrín, quien dirigió a Liverpool de forma interina luego de la salida de Camilo Speranza.

Nacido en la ciudad uruguaya de Tacuarembó en noviembre de 1952, Fossati es dueño de una extensa carrera en la que dirigió a Danubio, Peñarol y River Plate de su país, los tres equipos en dos oportunidades.

También estuvo al frente del paraguayo Cerro Porteño, del argentino Colón, del ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria, del brasileño Internacional, de Al-Shabab y Al-Ahli de Arabia Saudí, de Al-Rayaan y Al-Saad de Catar y del Universitario peruano.

Por otra parte, dirigió a las selecciones de Uruguay, Perú y Catar.

Con Liga Deportiva Universitaria, Fossati conquistó una Copa Sudamericana y una Recopa Sudamericana, mientras que con Al-Saad ganó la Liga de Campeones de la AFC.

Asimismo, se consagró en Uruguay con Peñarol, en Ecuador con Liga Deportiva Universitaria, en Catar con Al-Saad, en Paraguay con Cerro Porteño y en Perú con Universitario.

Ahora tendrá el desafío de consagrarse con Liverpool, que en los últimos años se convirtió en uno de los clubes más ganadores de Uruguay al conquistar en el período 2019-2026 una Liga Uruguaya, dos ediciones del Torneo Apertura, dos del Torneo Clausura, dos del Torneo Intermedio y tres de la Supercopa Uruguaya.

El próximo fin de semana, Fossati se estrenará con el Negriazul en el encuentro que disputará frente a Danubio por la penúltima fecha del Apertura, ganado el fin de semana por Racing. EFE

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