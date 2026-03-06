José Mayorga, piloto de Panamá, llama a «pasar la página» luego del revés ante Cuba

San Juan, 6 mar (EFE).- José Mayorga, dirigente de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, dijo este viernes, tras la derrota de su escuadra 3-1 ante Cuba, que el objetivo de su equipo es «pasar la página» y concentrarse para su próximo desafío mañana, sábado, ante el anfitrión, Puerto Rico.

«Tenemos que tratar de pasar la página, ponernos 1-1 y venir preparados para el domingo», afirmó Mayorga en rueda de prensa tras el revés en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, donde juega Panamá en el grupo A.

Aunque Panamá perdió ante Cuba en la apertura del Grupo A, la selección panameña tuvo oportunidades para al menos empatar el marcador en par de ocasiones, pero por errores en corridos de base, limitaron esas posibilidades.

«Hay cosas que hay que mejorar mañana ante Puerto Rico. Hay que tratar de limitar los outs en las bases, tratar de pasar la página y darle borrón a esto», añadió Mayorga.

Dos de las tres carreras que hizo Cuba fue por un jonrón de dos carreras de Yoán Moncada en la tercera entrada ante el abridor Logan Allen.

La otra anotación de Cuba fue por un cuadrangular solitario de Yoelkis Guibert en la entrada anterior.

Además de esa ofensiva, el abridor zurdo cubano Liván Moinelo y otros cinco lanzadores cubanos amarraron los bates de los canaleros y así continuar su dominio ante Panamá, 3-0, en la historia del Clásico.

«Hay que darle crédito al pitcheo cubano», apuntó Mayorga, quien fue el único miembro del equipo de Panamá en acudir a la rueda de prensa.

Los dos equipos del Grupo A con el mejor récord avanza a la segunda ronda. EFE

