Joseph Gordon-Levitt, primer defensor de ONU para gobernanza digital centrada en personas

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Naciones Unidas, 17 mar (EFE).- El actor y cantante estadounidense Joseph Gordon-Levitt fue nombrado este martes defensor mundial de la ONU para la gobernanza digital centrada en las personas, un cargo nuevo destinado a «mejorar la comprensión pública de cómo las tecnologías digitales influyen en la vida cotidiana».

«El defensor global para la gobernanza digital centrada en las personas contribuirá a conectar los debates mundiales sobre políticas digitales con la experiencia cotidiana, al tiempo que pondrá de relieve la importancia de las personas y la rendición de cuentas para impulsar un desarrollo inclusivo y sostenible en la era digital», aseguró Li Junhua, subsecretario general de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU en un comunicado.

La creación del puesto que ocupará Gordon-Levitt, que fue designado por el Foro de Gobernanza de Internet (IGF) de la organización, se enmarca en «el compromiso de la ONU por garantizar que la rápida transformación digital siga estando firmemente anclada en la inclusión y el interés público».

El actor, nominado dos veces a un Globo de Oro por su interpretación en ‘(500) Days of Summer’ (2009) y ’50/50′ (2011), intervino hace unos meses ante la Asamblea General de la ONU durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) para pedir a los Estados miembros una mayor proactividad en materia de gobernanza digital.

Gordon-Levitt lamentó que las conversaciones sobre la tecnología «suelen centrarse en gran medida en el dinero», sobre todo en la industria de la inteligencia artificial.

«Creo sinceramente que la tecnología puede hacer mucho bien al mundo, pero necesitamos complementar los incentivos económicos con incentivos centrados en las personas, y de eso se tratan precisamente los Objetivos Mundiales de las Naciones Unidas», aseveró en un comunicado.

Su rol se centrará básicamente en ser un complemento de cara al público de los procesos de gobernanza digital de la ONU. Se dedicará a traducir los complejos debates sobre políticas en narrativas accesibles, además de conectar los debates sobre políticas digitales a nivel mundial con las perspectivas locales y regionales. EFE

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