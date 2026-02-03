Josh D’Amaro sucederá a Bob Iger como director ejecutivo de Disney

2 minutos

Nueva York, 3 feb (EFE).- Walt Disney anunció este martes el nombramiento de Josh D’Amaro como su próximo director ejecutivo, que asumirá el cargo el próximo 18 de marzo en sustitución de Bob Iger, quien ha estado al frente de la compañía de 2005 a 2020 y de nuevo desde 2022.

«Josh D’Amaro posee esa rara combinación de liderazgo e innovación, una visión estratégica para las oportunidades de crecimiento y una profunda pasión por la marca Disney y su gente, lo que lo convierte en la persona idónea para tomar las riendas como el próximo director ejecutivo de Disney», afirma en un comunicado James Gorman, presidente de la Junta Directiva de Walt Disney.

Por su parte, Iger describió a D’Amaro como «un líder excepcional y la persona adecuada para convertirse en el próximo director ejecutivo».

D’Amaro, de 54 años y con casi tres décadas de trayectoria en la firma, lidera actualmente el segmento más rentable de la empresa, Disney Experiences, que en el año fiscal 2025 generó 36.000 millones de dólares en ingresos y cuenta con 185.000 empleados.

En esta restructuración del liderazgo, la Junta Directiva también nombró a Dana Walden, actual copresidenta de Disney Entertainment, como presidenta y directora creativa de la compañía.

Walden -figura de gran prestigio en la comunidad creativa de Hollywood- será la encargada de que la expresión artística y la narrativa de la marca se mantengan consistentes en todas las plataformas, incluyendo los servicios de ‘streaming’.

La decisión, tomada por votación unánime del Consejo de Administración la víspera, establece que Iger permanecerá como asesor sénior y miembro de la Junta hasta su jubilación definitiva el 31 de diciembre de 2026 para garantizar una transición ordenada. EFE

syr/ecs/psh

(foto)