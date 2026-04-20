Juan Daniel Oviedo: la política de ‘paz total’ de Petro fue un «proceso muy equivocado»

4 minutos

Nicole Andrea Vargas

Bogotá, 20 abr (EFE).- El economista Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de la candidata presidencial de derecha Paloma Valencia, asegura que, si ganan las elecciones, pondrán fin a la política de ‘paz total’ del presidente colombiano, Gustavo Petro, y no negociarán con grupos armados ilegales sino que buscarán su sometimiento.

«Ese proceso fue muy equivocado», dijo Oviedo sobre la ‘paz total’ en una entrevista con EFE en la que aclaró que, pese a que la senadora Valencia, del partido del expresidente Álvaro Uribe Centro Democrático, y él fueron opositores durante el plebiscito sobre el acuerdo de paz de 2016, ahora buscan sumar fuerzas para pacificar al país.

«Diez años después no podemos seguir peleando por quién ganó o quién se robó el plebiscito, sino que debemos pensar que en este tiempo el bloque de constitucionalidad de nuestro país tiene que cumplir las normas», añadió el candidato a la Vicepresidencia.

El propio Petro reconoció el pasado viernes en ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE en Barcelona, el fracaso de su propuesta de ‘paz total’, con la que buscaba ampliar a otros grupos armados ilegales el acuerdo firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC, y señaló: «No es un fracaso personal, es nacional».

Oviedo, que busca atraer a la campaña de Valencia a votantes más del centro político, sostuvo que el crecimiento de la violencia y la inseguridad en el país también es una consecuencia directa de la ‘paz total’, por lo que, en caso de ganar, presentarán al Congreso colombiano un proyecto de ley para el sometimiento de los grupos criminales.

«Hay una ‘tranquilidad’ basada en el miedo que generan unos delincuentes, como los de las disidencias de las FARC, que ya se visten de civiles, ya no necesitan armas. Es decir, Colombia pasó de un control armado a un control social», afirmó.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas será el próximo 31 de mayo, y en caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos, el 21 de junio habrá una segunda ronda en la que participarán los dos más votados.

Una mirada a lo social

Oviedo, que se dio a conocer en el país por su gestión como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), entre 2018 y 2022, durante el Gobierno de Iván Duque, aseveró que mantiene las diferencias ideológicas con el uribismo, del que Paloma Valencia es la abanderada en estas elecciones presidenciales, pero apuesta porque la paz de Colombia sea un propósito que los una.

«Pensamos distinto, pero hoy la realidad constitucional y legal de Colombia nos dice que los derechos de las personas hay que protegerlos y que el Gobierno y el Estado deben actuar de forma coordinada para que todos quepamos en el país», aseveró.

Oviedo es un académico abiertamente gay dentro de un partido de corte conservador como el Centro Democrático, lo que lo sitúa en una zona incómoda para la política colombiana, y justamente por eso quiere aportar más a la inclusión social en un eventual Gobierno de derecha.

«Toda una vida me he sentido fuera de lugar; ahora también. La gente piensa que simplemente por mi orientación sexual, es decir, por ser un hombre gay, yo quiero llegar a gobernar para convertir a todo el país gay y eso no puede ser», aseguró.

Durante su paso por el DANE, Oviedo comenzó a medir las tasas de desempleo por sectores, como la juventud, la etnia y la orientación sexual, una tarea que, explica, quiere continuar desde la Vicepresidencia.

«Hoy sabemos que las personas como yo -gays, lesbianas o transexuales- queremos trabajar, pero nos enfrentamos a más barreras a la hora de incorporarnos en el mercado laboral. Por consiguiente, vamos a establecer medidas de inclusión laboral», puntualizó.

Oviedo, que recorre a diario las calles del país para convencer a los electores de que Colombia puede tener por primera vez a una mujer en la Presidencia y a un gay en la Vicepresidencia, añade que con esta campaña, que por el momento los sitúa en tercer lugar en las encuestas de intención de voto, lo que buscan es unir al país después de años de polarización política.

«Una mujer y un hombre gay nos hemos preparado de diferentes formas, con diferentes visiones del país, pero queremos sumar nuestros esfuerzos, nuestras cabezas y nuestros corazones para que Colombia entienda que solo juntando nuestras cicatrices vamos a poder ser un país más grande», afirmó. EFE

nav/joc/gad

(foto)(video)