Jueves, 12 de marzo de 2026

IRÁN GUERRA

Teherán – La guerra se recrudece cada día más y ha sumido al estrecho de Ormuz en un clima de caos e incertidumbre: petroleros y buques comerciales evitan cruzar este paso vital para la energía mundial, especialmente después de que Irán advirtiera que no permitirá que “ni un litro” de crudo pase por la zona.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán entra en su decimotercera jornada, sobrepasa ya la duración del conflicto de junio de 2025, sin que se atisben signos de un final inmediato de la contienda. (Texto)

– La ofensiva aérea israelí contra el Líbano continúa intensificándose, con decenas de muertos más cada día y una media de 100.000 nuevos desplazados registrados diariamente con las autoridades. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de EEUU, Donald Trump parece estar buscando una salida al conflicto con Irán en medio de las dificultades para abrir el estrecho de Ormuz y ante el riesgo de que los altos precios del petróleo impacten en la economía mundial. (Texto)

– La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo, muy esperado en esta ocasión por el impacto de la guerra en Irán y en Oriente Medio, tras decidir que va a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas. (Texto)

– La guerra en Irán genera tensiones en las importaciones rusas, mientras las exportaciones petroleras se ven beneficiadas por la subida del precio del barril, lo que aliviará el déficit presupuestario, los ciudadanos rusos podrán sufrir escasez de productos en los supermercados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– La selección femenina de fútbol iraní podría regresar a Irán desde Malasia, tras la polémica por no cantar el himno nacional al comienzo de la Copa de Asia en Australia, donde se quedaron asiladas varias de sus integrantes. (Texto)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania espera soluciones de la UE para sortear el veto húngaro al crédito europeo de 90.000 millones de euros a Hungría mientras sigue la tensión con Budapest por la interrupción del funcionamiento del oleoducto Druzhba.

(Texto)

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visita Rumanía, un país vecino, miembro de la UE y de la OTAN, que le ha dado su apoyo para defenderse desde que comenzó la agresión rusa hace cuatro años. (Texto)

– El ministro de Deportes de Ucrania, Matví Bidni, reprocha, en una entrevista a EFE, falta de coherencia al Comité Paralímpico Internacional por haber readmitido en los Juegos de Invierno a Rusia mientras dura la guerra que motivó su expulsión, y espera que la FIFA no siga el mismo camino. Por Marcel Gascón (Texto)

– Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos mantienen un diálogo con la comisión que creó para investigar y documentar las violaciones a los derechos fundamentales en la guerra de Ucrania.

– El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, se reúne con el jefe de la agencia nuclear rusa (Rosatom), Alexéi Lijachov. (Texto)

CHILE INVESTIDURA

Santiago de Chile- El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, inicia su actividad con sus ministros en el Palacio de La Moneda, lugar al que se ha trasladado a vivir convirtiendo en el primer mandatario en hacerlo en los últimos 50 años.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ACCIDENTE ADAMUZ

Estrasburgo (Francia) – El Parlamento Europeo debate cómo mejorar la seguridad ferroviaria a la vista de los accidentes en Adamuz (España) en enero pasado y en Tempi (Grecia) hace tres años.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU CUBA

Miami (EE.UU.) – Líderes del exilio cubano en Florida enfatizaron a EFE que Cuba no podrá alcanzar la libertad plena mientras el régimen castrista permanezca en el poder, advirtiendo de que cualquier otro cambio, incluso la eventual salida del presidente Miguel Díaz-Canel, sería «insuficiente».

(Texto) (Foto)

EEUU VENEZUELA

Santiago – La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, da una rueda de prensa en un hotel de Santiago de Chile tras asistir a la investidura del ultraderechista José Antonio Kast y cuatro días después de reunirse con el estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CHINA ASAMBLEA

Pekín – Concluye en Pekín la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la principal cita política del país asiático, cuya sesión de clausura incluye la aprobación del nuevo plan quinquenal (2026-2030).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviarán unas claves sobre el plan quinquenal

BÉLGICA HUELGA

Bruselas – Los principales sindicatos de Bélgica convocan este jueves una nueva movilización a nivel nacional en protesta contra las medidas de austeridad del Ejecutivo, y que se espera que tenga seguimiento sobre todo en el sector del transporte, con alteraciones de los servicios ferroviarios y la cancelación de centenares de vuelos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ESPACIO

Miami (EE.UU.) – La NASA ofrece rueda de prensa sobre los avances de la misión tripulada Artemis II, que busca viajar este año alrededor de la Luna, lo que supone el regreso del ser humano a ese satélite en más de cincuenta años.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

– Con motivo de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará en Los Ángeles el 15 de marzo, la Agencia EFE está enviando una serie previa de informaciones hasta la víspera de la ceremonia, el sábado 14, con la guía ÓSCAR.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00h.- Essen.- RWE RESULTADOS.- La compañía de energía RWE presenta los resultados de 2025.

07:00h.- Berlín.- ZALANDO RESULTADOS.- La empresa de venta de moda por internet Zalando presenta los resultados de 2025.

07:30h.- Múnich.- BMW RESULTADOS.- BMW publica los resultados de 2025.

09:30h.- Bruselas.- UE BREXIT.- El Tribunal de Justicia de la UE dicta sentencia sobre un recurso presentado por España, que pide la anulación parcial de una sentencia anterior del Tribunal General en relación con una disputa entre el Consejo de la UE y un ciudadano británico por la pérdida de derechos como consecuencia del Brexit.

09:30h.- Bruselas.- UE LGTBI.- Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en un asunto prejudicial búlgaro sobre personas transgénero.

09:30h.- Bruselas.- UE IVA.- La corte con sede en Luxemburgo se pronuncia sobre un asunto prejudicial español en materia de IVA, remitido por el Tribunal Supremo relativo a la cláusula stand-still de la «Directiva del IVA».

10:00h.- París.- AIE PETRÓLEO.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. (Texto)

10:00h.- Bruselas.- BÉLGICA HUELGA.- Los principales sindicatos de Bélgica convocan este jueves una nueva movilización a nivel nacional en protesta contra las medidas de austeridad del Ejecutivo, y que se espera que tenga seguimiento sobre todo en el sector del transporte, con alteraciones de los servicios ferroviarios y la cancelación de centenares de vuelos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) publica sus previsiones macroeconómicas de primavera para Alemania, cuyo PIB creció en 2025 un 0,2 % tras dos años de recesión. (Texto)

11:00h.- Estrasburgo.- ACCIDENTE ADAMUZ.- El Parlamento Europeo debate cómo mejorar la seguridad ferroviaria a la vista de los accidentes en Adamuz en enero pasado y en Tempi (Grecia) hace tres años.

11:00h.- Londres.- R. UNIDO SUBASTAS.- La casa de subastas Christie’s exhibe la colección de obras que bajo el nombre de ‘Venta de arte moderno británico e irlandés’, saldrán al mejor postor el próximo 18 de marzo, entre las que destacan L.S.Lowry, Frank Aurbach o Sir Winston Churchill. Sede de Christie’s en Londres. (Vídeo)

11:30h.- Gdansk.- POLONIA SUECIA.- Los ministros de Defensa de Polonia y Suecia, Władysław Kosiniak-Kamysz y Pål Jonson, ofrecen una rueda de prensa sobre la cooperación en materia de defensa en el marco de la visita de los reyes de Suecia al país centroeuropeo. (Texto) (Foto)

12:00h.- París.- OCDE DESEMPLEO.- La OCDE publica los datos mensuales del desempleo en sus países miembros.

14:00h.- París.- FRANCIA NUCLEAR.- El presidente francés, Emmanuel Macron, preside la quinta reunión del Consejo de Política Nuclear (CPN) desde 2022, tras visitar las obras de nuevos reactores que se están construyendo en la central nuclear de Penly (Normandia, oeste) . (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- IBEROAMÉRICA MUJERES.- Presentación del estudio “Mujeres en la Economía de Plataformas: Desafíos y Oportunidades en Iberoamérica”, elaborado conjuntamente por la Secretaría General Iberoamericana, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo.

17:00h.- Madrid.- FRANCIA DEFENSA.- Encuentro con medios de la ministra delegada de Defensa de Francia, Alice Rufo. (Texto)

16:30h.- Lisboa.- PORTUGAL BEI.- El Banco Europeo de Inversiones (BEI) presenta sus resultados de 2025 en Portugal en un acto al que acudirá su presidenta, la española Nadia Calviño, y el ministro de Finanzas luso, Joaquim Miranda Sarmento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Berlín.- ALEMANIA PREMIO.- El activista colombiano Andrés Olarte Peña recibe el Premio Ellsberg al Denunciante 2026.

Bucarest.- UCRANIA GUERRA.- El presidente de Rumanía, Nicușor Dan, recibe a su homónimo ucraniano, Volodímir Zelenski, para hablar de temas bilaterales, como los derechos de la minoría rumana en Ucrania, la cooperación económica y la seguridad en el mar Negro. (Foto)

Moscú.- RUSIA OIEA.- El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, se reúne con el jefe de la agencia nuclear rusa (Rosatom), Alexéi Lijachov. (Texto)

Oslo.- ALEMANIA NORUEGA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, llega por la tarde a Oslo, donde se reúne con su homólogo noruego, Jonas Gahr Støre, con quien trata la política exterior europea y de seguridad, así como la colaboración en la OTAN y entre ambos países en el espacio.

Gdansk.- POLONIA SUECIA.- Los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia finalizan en la ciudad polaca de Gdansk, en el norte, su visita de Estado de tres días a Polonia, donde visitan el Centro Europeo de Solidarnosc (Solidaridad), se reúnen con el exsindicalista y expresidente Lech Walesa, acuden al museo de la Segunda Guerra Mundial, van a un centro para niños desfavorecidos y participan en un foro sobre la seguridad en el mar Báltico. (Texto) (Foto)

Moscú.- IRÁN GUERRA.- La guerra en Irán genera tensiones en las importaciones rusas, mientras las exportaciones petroleras se ven beneficiadas por la subida del precio del barril, lo que aliviará el déficit presupuestario, los ciudadanos rusos podrán sufrir escasez de productos en los supermercados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- LETONIA BIELORRUSIA.- El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, se reúne con la líder bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya. (Foto)

Maastricht.- PAÍSES BAJOS ARTE.- Un total de 278 galerías de 24 países, entre ellas ocho de España y tres de América Latina, se preparan para exhibir a partir de este jueves, durante la feria TEFAF en la ciudad neerlandesa de Maastricht, unos 7.000 años de historia del arte y antigüedades. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Manila.- FILIPINAS ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se encuentra de visita oficial en Filipinas, donde se reúne con la Premio Nobel de la Paz de 2021, María Ressa, entre otras actividades.

Cagliari.- JUANA RIVAS.- El juicio contra el italiano Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, acusado de maltrato físico y psicológico a sus hijos, continúa en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste de Italia) con declaraciones de testigos presentados por la Fiscalía. (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- VENEZUELA D.HUMANOS.- Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos mantienen un diálogo con la Comisión de Establecimiento de los Hechos para Venezuela, que investiga y documenta las violaciones a los derechos fundamentales en este país desde 2019. (Texto)

Ginebra.- UCRANIA D.HUMANOS.- Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos mantienen un diálogo con la comisión que creó para investigar y documentar las violaciones a los derechos fundamentales en la guerra de Ucrania.

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Los ucranianos, incluidos los soldados, conmemoran el 165 aniversario de la muerte del más grande poeta y pintor nacional, Taras Shevchenko (Texto) (Audio) (Vídeo)

Madrid.- AFGANISTÁN MUJERES.- Las mujeres afganas «han sido abandonadas por el mundo», según denuncian ellas mismas en el trabajo de la fotoperiodista italiana Valentina Sinis, en el que retrata cómo se saltan con valentía las prohibiciones de los talibanes y se atreven a asistir a clase o a trabajar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- MODA MADRID.- La Plaza de España se convierte en una pasarela urbana improvisada en la que 40 modelos desfilarán con prendas de 25 diseñadores para celebrar la moda de autor española, reivindicar los oficios y la artesanía, un acto que da el pistoletazo de salida a una semana en la que Madrid se convierte en la capital de la moda. (Texto)

América

12:30h.- Santiago.- EEUU VENEZUELA.- La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, da una rueda de prensa en un hotel de Santiago de Chile tras asistir a la investidura del ultraderechista José Antonio Kast y cuatro días después de reunirse con el estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Nueva York.- PENTÁGONO INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- La creciente disputa legal y ética entre las empresas tecnológicas y el Pentágono está reconfigurando el tablero de la inteligencia artificial (IA): Anthropic ha visto crecer su popularidad entre los civiles a la par que se enfrenta en los tribunales a la Administración de Donald Trump; OpenAI enfrenta críticas internas por su cercanía al sector militar; y Google expande discretamente su presencia en Defensa. (Texto) (Foto)

13:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL INFLACIÓN.- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en febrero.

13:30h.- Washington.- EEUU COMERCIO.- La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de EE.UU. de enero. (Texto)

14:00h.- Miami (EE. UU.).- EEUU ELECCIONES.- Lorella Paeli, quien lideró campaña latina de Clinton, habla de la importación del voto hispano este año (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Gremios, sindicatos y el movimiento estudiantil de Venezuela convocan a una marcha para exigir aumento de salarios y respeto a los derechos laborales, al cumplirse cuatro años desde el último ajuste del salario mínimo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica el informe sobre las economías regionales octubre-diciembre de 2026, con datos del crecimiento del país diferenciado por sectores (Texto)

17:00h.- Lima.- PERÚ TRATA PERSONAS.- La organización CHS Alternativo presenta el décimo ‘Informe Alternativo sobre trata de personas’, un documento que analiza cómo ha avanzado el Estado en esta materia y las principales brechas que existen frente a este delito, que en los últimos años ha crecido en un contexto de mayor criminalidad organizada y migración. Hotel NM, Av. Pardo y Aliaga 330, San Isidro (Texto)

17:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA ofrece rueda de prensa sobre los avances de la misión tripulada Artemis II, que busca viajar este año alrededor de la Luna, lo que supone el regreso del ser humano a ese satélite en más de cincuenta años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:30h.- Santiago.- EEUU VENEZUELA.- La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, convoca una gran concentración en un parque del centro de Santiago a la comunidad venezolana radicada en Chile, una de las más grandes de la región. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL AVIACIÓN.- La brasileña Gol, una de las mayores aerolíneas de Brasil y perteneciente al Grupo Abra, el mismo controlador de Avianca, presenta en Río de Janeiro su plan de negocios para los próximos años. (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA MUJERES.- La República Dominicana conmemora el centenario del nacimiento de la abogada y activista Minerva Mirabal, brutalmente asesinada junto a sus hermana Patria y María Teresa la noche del 25 de noviembre de 1960 cuando regresaban de visitar a sus esposos presos, un hecho que precipitó la caída del dictador Rafael L. Trujillo Molina, ajusticiado seis meses después, y que años más tarde puso rostro a la violencia contra las mujeres en el mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA ESPAÑA.- El rey Felipe VI llega a Bolivia donde acudirá al Palacio de Gobierno junto al presidente boliviano, Rodrigo Paz, en una visita al país andino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cali.- COLOMBIA ELECCIONES.- El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, presenta a su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia. Plaza de Toros (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda por 9,85 billones de pesos (6.864 millones de dólares) (Texto)

Miami.- EEUU CUBA.- Líderes del exilio cubano en Florida enfatizaron a EFE que Cuba no podrá alcanzar la libertad plena mientras el régimen castrista permanezca en el poder, advirtiendo que cualquier otro cambio, incluso la eventual salida del presidente Miguel Díaz-Canel, sería «insuficiente». (Texto) (Foto)

Nueva York.- EEUU MUSICALES.- La cantautora guatemalteca Gaby Moreno charla con EFE con motivo de su incorporación al musical de Broadway ‘Hadestown’, ganador del premio Tony a Mejor Musical, en el papel de Perséfone. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina difunde los datos del índice de precios al consumidor correspondiente a febrero pasado, que en enero se ubicó en el 32,4 % interanual. (Texto)

Lima.- PERÚ TIPOS.- El Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) actualiza los tipos de interés de referencia. (Texto)

Oriente Medio

Rabat.- MARRUECOS JUICIOS.- El Tribunal de Primera Instancia de la ciudad de Taza, en el centro de Marruecos, reanuda el juicio contra el rapero marroquí Suhaib Qebli (23 años), acusado de insultar a funcionarios públicos y criticar la normalización con Israel en canciones difundidas en su canal de YouTube. Tribunal de Primera Instancia

Túnez.- TÚNEZ LIBERTADES.- Vista del juicio contra la activista antirracista y presidenta de la asociación ‘Menamti’, Saadia Mosbah, acusada de blanqueo de capitales y en prisión desde mayo de 2024.

África

Johannesburgo.- ÁFRICA CUMBRE.- Sudáfrica acoge este jueves y viernes una reunión del Consejo de Ministros de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC, en inglés), organización de la cual Pretoria ocupa la presidencia rotatoria.

Asia

Pekín.- CHINA ASAMBLEA.- Concluye en Pekín la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la principal cita política del país asiático, cuya sesión de clausura incluye la aprobación del nuevo plan quinquenal (2026-2030). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA IA.- La India arranca el proceso de licitación para su red nacional de supercomputación valorada en 1.200 millones de dólares, acordada en la Cumbre de Impacto de Inteligencia Artificial celebrada el mes pasado en Nueva Delhi.

Seúl.- GUERRA COMERCIAL.- El Parlamento surcoreano podría aprobar este jueves el proyecto de ley relacionado con el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos tras el consenso bipartidista alcanzado recientemente, con el objetivo de evitar un nuevo aumento de los aranceles por parte de Washington. (Texto)

Kuala Lumpur.- FÚTBOL IRÁN GUERRA.- La selección femenina de fútbol iraní podría regresar a Irán desde Malasia, tras la polémica por no cantar el himno nacional al comienzo de la Copa de Asia en Australia, donde se quedaron asiladas seis integrantes.

