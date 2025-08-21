Jueves, 21 de agosto de 2025 (07.30 GMT)

Leópolis (Ucrania).- Rusia atacó durante la noche con 574 drones y 40 misiles objetivos en toda Ucrania, incluida la parte oeste y Leópolis, donde se produjo al menos un muerto, en un momento en el que los aliados occidentales debaten potenciales garantías de seguridad para Ucrania en el marco de unas futuras conversaciones de paz con Rusia.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- El comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, ofrece una rueda de prensa en el Club Suizo de la Prensa.

(foto)(vídeo)

Lhasa (Tibet).- El presidente chino, Xi Jinping, visita por segunda el Tíbet como jefe de Estado para participar en los actos por el 60º aniversario de la creación de la Región Autónoma, un viaje marcado por el simbolismo político y las persistentes críticas internacionales sobre la situación de los derechos humanos y la libertad religiosa en la región himalaya.

(vídeo)(audio)

Naciones Unidas.- La misión de la ONU en Libia (UNSMIL) presenta hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU una «hoja de ruta» para una transición en el país magrebí que acabe con la división de facto del territorio entre el gobierno de Trípoli y el de Bengasi.

(vídeo)

San Salvador.- La Administración de Donald Trump en Estados Unidos se ha convertido en el principal escudo internacional del presidente Nayib Bukele, respaldando una reciente reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y desestimando las denuncias de violaciones a los derechos humanos en El Salvador, frente a las críticas de organismos internacionales y locales.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, abordará la situación de los delitos sexuales contra niños y adolescentes con datos de 2024 en compañía del presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), Holger Münch, y la comisaria federal contra el abuso a menores, Kerstin Claus.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, concluye este jueves una visita de dos días a Argentina, donde se espera que se reúna con el presidente Javier Milei y aborde cuestiones de seguridad, comerciales y energéticas, entre otras.

(foto)(vídeo)

La Paz.- Los votos de las elecciones generales de Bolivia están casi totalmente computados y se prevé que este jueves el Tribunal Supremo Electoral proclame los resultados, que llevarán a los opositores Rodrigo Paz y al expresidente Jorge Tuto Quiroga a una segunda vuelta por la Presidencia, en medio de la tensión marcada por declaraciones cruzadas entre ambos binomios.

(foto) (vídeo)

Bangkok.- La primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, que se encuentra suspendida de sus funciones por la filtración de un audio en el que supuestamente cuestionaba al Ejército, compareció este jueves ante el Tribunal Constitucional para presentar su defensa.

(foto)(vídeo)

Taipéi.- Cada vez más jóvenes taiwaneses recurren a la inteligencia artificial para abordar sus problemas de salud mental, aunque los expertos advierten de que estas herramientas, aunque útiles, no pueden «reemplazar» la terapia tradicional con humanos.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La Red Nacional de Mujeres presenta el informe ‘Mujeres en resistencia: desafíos de las defensoras ambientales en Colombia’ que recoge las voces de 84 lideresas indígenas, afrodescendientes y campesinas de Antioquia, Cauca y Nariño, quienes han enfrentado amenazas, desplazamientos, hostigamientos y estigmatización por proteger la tierra y la vida.

(foto)(vídeo)

Kabul.- El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, se reunió en Kabul con el ministro del Interior del Gobierno talibán y líder de la temida red Haqqani, Sirajuddin Haqqani, en un movimiento con el que Pekín busca garantías de seguridad directamente del hombre que controla el aparato de seguridad afgano.

(vídeo)

Alejandría.- El ministro de Turismo y Antigüedades, Sharif Fathi, presencia hoy en el puerto de Abu Qir, en el norte de Egipto, la extracción de piezas arqueológicas sumergidas en el mar Mediterráneo, y ofrecerá una rueda de prensa.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- Entrevista con un científico de la Universidad de Miami sobre el primer implante de un chip cerebral de la compañía Neuralink del magnate Elon Musk en un veterano estadounidense, en el marco de un estudio que busca que los pacientes puedan hablar a través de dispositivos externos que controlan con sus pensamientos.

(foto)(vídeo)

Túnez.- La Unión General de los Trabajadores Tunecinos (UGTT) convoca a una manifestación en protesta por la falta de diálogo social y negociaciones con el Ejecutivo.

(foto)(vídeo)

Beirut.- Protesta frente a la embajada de Egipto en Beirut para pedir que abran el paso a Gaza de Rafah.

(foto)(vídeo)

Pretoria.- Activistas protestan mientras intentan detener las exportaciones de carbón de Sudáfrica a Israel.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.).- Los hermanos Lyle y Erik Menedez, sentenciados en 1996 a cadena perpetua por el asesinato de sus padres José y Kitty Menendez, se enfrentan a una audiencia clave para determinar si se les otorga la libertad condicional (parole) tras más de tres décadas entre rejas.

(foto)(vídeo)

San Juan.- Las personas sordas perrean la música urbana de Bad Bunny en la serie de conciertos consecutivos que el cantante ofrece en Puerto Rico, gracias a los intérpretes de lengua de señas que transmiten sus líricas al ritmo de cada canción y a la lucha quijotesca de la comunidad por su derecho a la inclusión.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- Entrevista al español Gonzalo García, quien asumió este mes como nuevo director artístico del Miami City Ballet en su aniversario 40, tras su paso como bailarín principal del Ballet de San Francisco y del Ballet de Nueva York.

(foto)(vídeo)

Londres.- Presentación mundial en Londres de la película ‘El club del crimen de los jueves’ (‘The Thursday Murder Club’), protagonizada por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie, antes de su estreno en Netflix el próximo 28 de agosto.

(foto)(vídeo)

Colonia (Alemania).- Convención de videojuegos Gamescom 2025 en Colonia.

(foto)(vídeo)

Hanói.- Vietnam se prepara estos días para celebrar el 80 aniversario de su independencia, que fue proclamada el 2 de septiembre de 1945 por el héroe nacional vietnamita Ho Chi Minh.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Se celebra el Festival Internacional de Música Militar en la Torre Spasskaya, en la Plaza Roja.

(foto)(vídeo)

