Jueves, 23 de abril de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 22 abr (EFE).-

Teherán/Washington/Islamabad.- La tensión aumenta en el estrecho de Ormuz con la captura de dos barcos por parte de Irán tras la extensión del alto el fuego, y sin que por el momento se vislumbre una nueva ronda de negociaciones en Pakistán.

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Berlín.- Reza Pahlaví, heredero del sah iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, visita Berlín para mantener reuniones con políticos alemanes.

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Nicosia.- Los líderes de la Unión Europea (UE) se reúnen en Nicosia (Chipre) en una cumbre informal, marcada por la tensión en Oriente Medio y en los mercados energéticos internacionales.

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Moscú.- Si el presidente ruso, Vladímir Putin, está dispuesto, hay que hablar con él, aseguró a EFE el español Enrique Barón, que encabezó el Parlamento Europeo cuando se produjo la Caída del Muro (1989) y la desintegración de la URSS (1991).

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Washington.- Representantes de Israel y el Líbano se reúnen en Washington para una segunda ronda de negociaciones para explorar el fin del conflicto, mientras Israel mantiene ataques casi diarios en el sur libanés pese a la tregua vigente.

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Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el continente americano, en el que expone los avances y desafíos registrados en la región.

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Malabo.- El papa concluye su viaje a África con la celebración de una misa en el estadio de Malabo, en Guinea Ecuatorial.

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Chisinau.- La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, está de visita en Moldavia.

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Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne por videoconferencia con el Gobierno para debatir el Ártico y la Ruta Marítima del Norte.

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Kiev.- Un acto en Kiev recuerda a las víctimas de la catástrofe de Chernóbil días antes de que se cumplan los cuarenta años del peor accidente nuclear de la historia.

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Nueva York.- El diplomático argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), da a concer a EFE las claves de su candidatura a la secretaría general de Naciones Unidas, en la que compite con la chilena Michelle Bacheler o la costarricense Rebeca Grynspan.

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Caracas.- El Colegio de Ingenieros de Venezuela ofrece una rueda de prensa para presentar su plan estratégico 2026, que incluye el aporte en la recuperación de la infraestructura y la optimización de la industria petrolera, gasífera, de energía eléctrica y agroalimentación.

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Pekín.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, efectuará declaraciones después de mantener una reunión con empresarios locales.

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Seúl.- El principal sindicato del gigante surcoreano Samsung Electronics convoca una manifestación para aumentar la presión sobre la gerencia en las negociaciones salariales, en las que los organizadores esperan congregar a 40.000 trabajadores.

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Buenos Aires.- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este jueves en Buenos Aires con la declaración de los imputados Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de cabecera del astro, y Carlos Díaz, psicólogo, tras el testimonio este martes de una de las hijas del exfutbolista, Gianinna Maradona.

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Seúl.- Kim Min-hyung, el primer surcoreano en rechazar tanto el servicio militar como el servicio alternativo, se enfrenta a una sentencia potencial de unos 18 meses de prisión.

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Moscú.- Entrega de premios del Festival Internacional de Cine de Moscú en el que participan dos películas españolas y una coproducción mexicano-argentina.

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Ámsterdam.- La organización World Press Photo, conocida por otorgar los galardones más prestigiosos del periodismo gráfico, anuncia el nombre del fotoperiodista ganador de la Foto del Año.

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Roma.- Hace 80 años se registró la patente de la Vespa, una de las motocicletas más famosas del mundo y todo un icono italiano que sigue rodando por las calles del mundo, ensalzada desde el cine, la música y hasta el arte.

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Roma.- Presentan en rueda de prensa en Roma la exposición «A la italiana: España y el gótico mediterráneo (1320-1420)», una de las principales muestras del Museo del Prado en 2026 y en la que se explora el profundo impacto del Trecento italiano en el arte español de finales de la Edad Media.

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Sídney.- La escritora argentina Mariana Enriquez, una de las voces más influyentes de la literatura en español, destacó la «inteligencia emocional» de Rosalía tras su entrevista con la artista y afirmó que, si escribiera sobre ella, abordaría el «nivel monstruoso de la hiperfama» y la presión constante que enfrentan las grandes estrellas, especialmente mujeres. Por Edurne Morillo

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Tokio.- Una pequeña librería del barrio tokiota de Ginza centra su atención en un solo libro semanal, una apuesta que contrasta con un mercado literario marcado por la sobreproducción y el dominio de las ventas por internet.

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Miami (EE.UU.).- Billboard celebra a las ‘Mujeres Latinas en la Música 2026’, un evento que coronará a Rosalía como la ‘Mujer del Año’, que premiará a la mexicana Gloria Trevi por su trayectoria y que honrará a intérpretes como Julieta Venegas, Becky G, Young Miko, Becky G y Joy Huerta.

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Viena.- La capital austríaca acoge desde hoy el Festival de Cine Español de Viena (hasta el 26 de abril).

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Santiago de Chile.- El Teatro Municipal de Santiago de Chile acoge el estreno internacional de ‘La Casa de los Espíritus’, la serie basada en la emblemática novela de la escritora chilena Isabel Allende.

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Miami.- La película peruana ‘Mistura’ narra la vida de una mujer franco-peruana de clase privilegiada que desafía las normas sociales y revela la auténtica identidad del Perú a través de una audaz aventura culinaria que celebra la riqueza cultural y diversidad gastronómica del país, según cuenta su director Ricardo de Montreuil, y los actores César “Pudy” Ballumbrosio y Christian Meier, en una entrevista a EFE.

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Sao Paulo.- Ceremonia de reinauguración de la estatua de Miguel de Cervantes ubicada frente a la Biblioteca Mario Andrade de São Paulo, tras las obras de restauración, en un proyecto con el apoyo de la Embajada Española y del Instituto Cervantes.

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Buenos Aires.- Las escritoras argentinas Selva Almada, Leila Guerriero y Gabriela Cabezón Cámara inauguran la 50 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que en esta edición emblemática está dedicada a Perú.

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Tegucigalpa.- El Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) conmemora el Día del idioma español con una jornada en sus instalaciones.

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Montevideo.- En el marco de su cumpleaños 90, el dos veces presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti presenta el libro ’90 años de imágenes, vida y memoria’, que recuerda diferentes momentos de su vida a través de diversas fotografías.

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La Paz.- Los hábitos de lectura en formato físico se mantienen vigentes en Bolivia pese al avance de la digitalización y la inteligencia artificial, que empiezan a disputar tiempo, atención y formas de acceso al conocimiento frente al libro tradicional.

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Sao Paulo.- Ceremonia de reinauguración de la estatua de Miguel de Cervantes ubicada frente a la Biblioteca Mario Andrade de São Paulo, tras las obras de restauración, en un proyecto con el apoyo de la Embajada Española y del Instituto Cervantes.

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Guadalajara (México).- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, asegura en entrevista con EFE que el estado está preparado para el Mundial de Fútbol, una vez que la situación de seguridad se ha controlado tras el operativo militar en el que fue abatido El Mencho, y que desató una ola de violencia en el estado.

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Miami.- El futbolista uruguayo del Real Salt Lake City de la MLS, Juan Manuel Sanabria, repasa en una mesa redonda con periodistas su momento de forma y las expectativas de Uruguay de cara al Mundial 2026.

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Quito.- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) desarrolla el 82 Congreso Ordinario, con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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epp/EFE

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