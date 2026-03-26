Jueves, 26 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 26 mar (EFE).-

Teherán/Washington/Jerusalén.- El rechazo iraní al plan de Estados Unidos para acabar con la guerra y las declaraciones del presidente Donald Trump de que Irán tiene miedo a negociar dejan aún más en el aire una posible reunión entre los dos países para negociar el fin del conflicto, mientras Israel amplía sus operaciones en Líbano.

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Kfar Qasim (Israel).- Al menos cinco heridos por metralla se reportaron la mañana de este jueves en Kafr Qasim, centro de Israel, tras el impacto de un misil de racimo iraní, informó el servicio de emergencia local.

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Al Maghazi (Gaza).- Los familiares del bebé Jawad Abu Nasar denuncian que sufrió maltrato físico a manos de los soldados israelíes tras ser capturado junto a su padre durante 10 horas, entre ellos una quemadura con un cigarrillo y pinchazos con un objeto punzante en la pierna. Las fuerzas armadas israelíes lo niegan, asegurando que las marcas del menor son esquirlas de un disparo.

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Beirut.- El grupo chií Hizbulá se enfrenta a las tropas israelíes en el sur del Líbano, donde su líder, Naim Qassem, ha denunciado una intención de usurpar territorio como parte, asegura, de las ansias expansionistas de Israel.

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Vaux-de-Cernay (Francia).- Las guerras en Irán y Ucrania se presentan como los asuntos principales de la agenda de la reunión de ministros de Exteriores del G7, organizada por la presidencia francesa este jueves y mañana en la Abadía medieval de Vaux-de-Cernay, en la región de la isla de Francia, que se focaliza hoy en la reforma de la gobernanza global.

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Bruselas.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, presenta en una rueda de prensa el informe anual de la Alianza, que incluye información sobre el gasto en defensa de los aliados.

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Roma.- La dimisión de una ministra y dos altos cargos del ejecutivo de Giorgia Meloni abre un escenario inesperado en la política italiana, con la mandataria ultraderechista en medio de su primera gran crisis y la oposición en busca de armar una coalición progresista para las próximas elecciones generales de 2027.

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Nueva York (EE.UU.).- El presidente derrocado de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan la segunda audiencia en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico y corrupción, tras su captura en Caracas el 3 de enero en una operación estadounidense.

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Caracas.- El Parlamento de Venezuela celebra una nueva sesión en la que se prevé retomar el debate del proyecto de ley de minas que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, espera aprobar de forma expedita, en medio del avance en el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, interesado en el oro venezolano.

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Bruselas.- El pleno del Parlamento Europeo vota su posición negociadora sobre la controvertida directiva de retornos de inmigrantes.

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Argel.- El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, inicia una visita oficial a Argelia para consolidar las relaciones diplomáticas tras la crisis de 2022 y en medio de una crisis energética mundial.

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Bruselas.- El pleno del Parlamento Europeo vota su posición negociadora sobre el acuerdo comercial entre la UE y EEUU, que podría incluir una cláusula para suspenderlo si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, introduce nuevos aranceles a países europeos o amenaza la integridad territorial del bloque comunitario.

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Vilar de Formoso (Portugal).- Las gasolineras españolas de la frontera hispanolusa han incrementado el número de clientes portugueses tras la rebaja del IVA a los carburantes aplicada desde el pasado domingo por el Gobierno de España, por lo que el combustible está entre 20 y 40 céntimos más barato que en Portugal.

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Caracas.- Rueda de prensa del partido Primero Justicia sobre la crisis del sistema eléctrico en Zulia (oeste)

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Daca.- Al menos 25 personas murieron tras caer un autobús de pasajeros al río Padma, en el centro de Bangladés, después de que el impacto de un transbordador contra el muelle provocara que el vehículo perdiera el control y se hundiera, informaron este jueves fuentes oficiales y medios locales.

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San Salvador.- El Congreso de El Salvador prevé aprobar este jueves la 49ª prórroga del régimen de excepción contra las pandillas, una medida clave de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele que suma cuatro años de vigencia y más de 91.000 detenciones.

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Moscú.- El presidente ruso Vladimir Putin asiste al XXXV Congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios.

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Montevideo.- El embajador de Paraguay en Uruguay, Didier Olmedo, encabeza en Montevideo un encuentro con diversas autoridades enmarcado en la celebración del 35° aniversario de la firma del Tratado de Asunción, que dio origen al Mercosur.

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Roma.- La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, participa en Roma en la jornada ‘European Payment Solutions & Interoperability in Europe‘.

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Miami (EE.UU.).- El foro FII Priority sobre inteligencia artificial (IA) e inversiones continúa en Miami para discutir sobre el futuro de la economía, incluyendo la situación actual de la guerra en Irán.

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Cagliari (Italia).- El juicio contra la expareja de Juana Rivas, el italiano Francesco Arcuri, continúa en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste) con testigos presentados por la Fiscalía, entre ellos, dos psicólogas y una oficial de seguridad.

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Leópolis (Ucrania).- Los bielorrusos exiliados, que han buscado refugio en Ucrania para escapar de la represión del régimen de Aleksander Lukashenko, advierten que no se debe confiar en este líder autoritario ni en una mayor flexibilización de las sanciones contra Minsk, en un momento en que Estados Unidos busca mejorar sus relaciones con el principal aliado de Rusia en la región.

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Manila.- Trabajadores del transporte público filipino participan en Manila en protestas para exigir al Gobierno que mitigue el impacto del aumento de los precios del combustible causado por el conflicto en Oriente Medio.

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Seúl.- Monjes surcoreanos participaron este jueves en una nueva jornada de protestas contra las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán.

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Ciudad de México.- Mirar la crisis de violencia feminicida en México (10 crímenes diarios en promedio) desde dentro del sistema encargado de enfrentarla y documentar qué ocurre cuando una figura «atípica» entra a ese mundo, es la propuesta de ‘La Fiscal’, la serie de Netflix que se estrena este 26 de marzo, según explicaron sus directores en entrevista con EFE.

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Caracas.- Rueda de prensa del partido Primero Justicia sobre la crisis del sistema eléctrico en Zulia (oeste).

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Quito.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador acoge un evento sobre el futuro de la migración laboral y la movilidad de talento en América Latina.

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Pekín.- La junta directiva de la aerolínea de bandera de China, Air China, se reúne para aprobar las cuentas de resultados del ejercicio 2025.

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París.- Homenaje nacional en Francia a Lionel Jospin, figura histórica de la izquierda francesa y ex primer ministro entre 1997 y 2002, que falleció el domingo pasado a los 88 años de edad.

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Berlín.- El zoo de Berlín presenta su nuevo santuario de tigres, un hábitat que satisface las necesidades especiales de estos grandes felinos.

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Berlín.- 56.ª Conferencia Regional de Jefes de Gobierno de los Estados de Alemania Oriental.

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Londres.- Presentación de ‘Creación de imagen’, una exposición que presenta obras nuevas y recientes de Cecily Brown, una de las pintoras más importantes de la actualidad.

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Madrid.- La Galería de las Colecciones Reales presenta la exposición ‘La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX en las Colecciones Reales’, dedicada a los relojes decimonónicos que pertenecieron a los reyes Fernando VII e Isabel II y en la que se pueden ver piezas de los Palacios Reales de Aranjuez, El Escorial, El Pardo y Madrid.

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Buenos Aires (Argentina).- Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina de fútbol, brinda una conferencia de prensa en la antesala del amistoso de este viernes ante Mauritania en Buenos Aires.

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Madrid.- Rueda de prensa del entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, Sebastián Beccacece, en la previa del partido amistoso que el viernes juegan Ecuador y Marruecos en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

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Ciudad de Panamá.- La Federación Panameña de Fútbol junto con la marca Boltio lanza la equipación de la selección canalera para el Mundial.

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Asunción.- El técnico de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, ofrece una conferencia de prensa en el estadio Georgios Karaiskakis previo al partido amistoso del viernes ante Grecia de preparación al Mundial de 2026.

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cdp/rmg/EFE

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