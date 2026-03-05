Jueves, 5 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

Teherán/Jerusalén/Washington.- Irán mantiene el pulso a Estados Unidos e Israel, que prosiguen su campaña de bombardeos por sexto día consecutivo y que comienza a dejar cicatrices visibles en un Teherán aún desierto y blindado por fuerzas de seguridad.

Jerusalén.- Israel continúa interceptando las oleadas de misiles intermitentes de la República Islámica de Irán, con mayor énfasis en el norte del país y la zona costera central, mientras lanza ataques contra el país persa e intensifica su campaña en el Líbano.

Sri Lanka .- Sri Lanka continúa el operativo de búsqueda tras el ataque con torpedo desde un submarino de EE. UU. contra un buque de la Armada iraní, que fue hundido frente a sus costas con 180 personas a bordo, dejando decenas de fallecidos y expandiendo el conflicto al océano Índico. Caracas.- El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, continúa su visita a Venezuela, buscando cooperación en el sector minero, mientras está pendiente la presentación de una reforma a la ley de minería.

Frontera Israel-Líbano.- Crónica desde la frontera israelí con Líbano, donde se registran ataque de la milicia chií libanesa Hizbulá y también de Irán en medio de la escalada bélica con Israel, que ordenó la evacuación del sur del país vecino.

Quito/La Habana.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, abre un nuevo frente internacional en su política exterior al romper relaciones diplomáticas con Cuba, como ya ocurre con Venezuela, México y Nicaragua, y a la vez que sostiene una guerra comercial con Colombia.

Pekín.- China anunció este jueves en la reunión anual de su Legislativo un ligero recorte de su gasto en Defensa, que baja del 7,2 % al 7 %, con la cúpula militar bajo mínimos debido a casos de corrupción, aunque sin renunciar a sus pretensiones soberanistas sobre Taiwán.

Bogotá.- El expresidente colombiano y Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos asegura en una entrevista con EFE que el país debe elegir este año un presidente que pueda «generar un mínimo de consenso».

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne en el Kremlin con su homólogo de República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra.

Roma.- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y el de Defensa, Guido Crosetto, comparecen ante el Parlamento para analizar la situación a raíz de la guerra en Irán y su impacto.

Bruselas.- Los ministros de Interior de la UE se reúnen en Bruselas para tratar el impacto de los recientes acontecimientos geopolíticos la seguridad interior de los Veintisiete, el estado del área Schengen, el futuro de Europol o la migración, sin que esté previsto que se debata sobre la regularización masiva de migrantes aprobada a finales de enero por el Gobierno español.

Bruselas.- Declaraciones de Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior de España, a su llegada a la reunión en Bruselas de ministros del ramo.

Camberra.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, instó este jueves a fortalecer la cooperación entre Canadá y Australia durante un discurso parlamentario en Camberra y ante lo que definió como una situación de «ruptura» del orden internacional.

Ciudad de Panamá.- La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) se celebra en Panamá con el objetivo de fortalecer la cooperación jurídica regional y en la que se espera la firma de un acuerdo de cooperación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Bogotá.- Colombia elegirá el próximo 8 de marzo a los 108 senadores y 183 representantes a la Cámara que conformarán el Congreso para el periodo 2026-2030, una votación que será crucial porque definirá la gobernabilidad que tendrá el presidente que suceda a Gustavo Petro a partir del 7 de agosto.

Katmandú.- Nepal celebra sus elecciones generales bajo un amplio dispositivo de seguridad, casi seis meses después de las protestas de la «Generación Z» que dejaron más de 70 muertos y provocaron la caída del Gobierno de K.P. Sharma Oli.

Mirchá (Ucrania).- La Cooperación Española y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aúnan esfuerzos para renovar y modernizar escuelas dañadas por el Ejército ruso en Ucrania.

Santiago.- De un millenial con tatuajes y sin corbata, que habla a «las chilenas y los chilenos», a un ultraconservador al que rara vez se le ve sin traje, que siempre va de la mano de su esposa y que en sus discursos suele recordar a Dios: los estilos opuestos que separan al presidente saliente y al entrante de Chile.

Wakayama (Japón).- La compañía japonesa Space One fracasó este jueves por tercera vez consecutiva en su intento por convertirse en la primera firma privada del país asiático en poner satélites en órbita, tras verse obligada a abortar su última misión de lanzamiento poco después del despegue.

Ciudad de México.- Mujeres privadas de la libertad, que residen en penales mexicanos, bordan consignas que serán llevadas a la marcha conmemorativa del 8M, como una forma de hacer visibles sus voces y demandas.

Berlin.- Un tribunal berlinés dicta sentencia en el proceso judicial contra el ciudadano sirio Wassim al M., acusado de intento de asesinato con motivación islamista y antisemita de un turista vasco junto al Monumento a las Víctimas del Holocausto en Berlín en febrero.

Barcelona.- El MWC, el mayor congreso mundial de tecnología ligada a la conectividad, cierra las puertas de su vigésima edición con la expectativa de haber atraído a cerca de 110.000 asistentes.

Madrid.- Visita oficial a España de los grandes duques de Luxemburgo, que serán agasajados con un almuerzo en el Palacio Real ofrecido por los reyes, con asistencia del Gobierno y las principales autoridades institucionales.

Ciudad de Guatemala.- La organización humanitaria Cristosal brinda una conferencia de prensa en Guatemala para presentar un informe sobre la persecución y el encarcelamiento de personas por motivos políticos en El Salvador.

Montevideo.- Mujeres emprendedoras y autoridades que impulsan la igualdad de género participan en el encuentro ‘Generando economía con equidad’, organizado por la Delegación de la Unión Europea en Uruguay.

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó un 9,63 % este jueves, después de registrar ayer una caída histórica de más del 12 % por la guerra en Oriente Medio y su posible impacto en los precios de la energía.

Brasilia.- El director general de la FAO, Qu Dongyu, encabeza la 39ª conferencia regional de la organización para América Latina y el Caribe, en la que participarán ministros y representantes de los estados miembros.

La Paz.- Bolivia inicia operativos de erradicación de plantaciones ilegales de hoja de coca en Chimoré, en el trópico de Cochabamba, una de las zonas donde se concentran áreas excedentarias en el país, donde la ley permite sembrar hasta 22.000 hectáreas para consumo tradicional, aunque el último informe de la ONU registró unas 34.000 hectáreas cultivadas, parte de ellas consideradas ilícitas.

Sao Paulo.- Las cuatro nominaciones a los Óscar de la película ‘O Agente Secreto’ ratifican la nueva era de Brasil en la escena cinematográfica internacional por segundo año consecutivo, pero ¿a qué se debe el auge del cine brasileño?

Los Ángeles.- Para Christian Bale, el atractivo del arte no está en el éxito, sino en el riesgo. «Me encantan los fracasos», confesó a EFE el actor británico al presentar ‘The Bride!’, filme en el que asume el reto de reinterpretar al mítico monstruo de Frankenstein en la década de 1930. Por Mónica Rubalcava

Roma.- En las «bancarelle» de Roma los compradores buscan «tesoros» de segunda mano entre montañas de ropa a precios irrisorios. Una aparente forma de economía circular, porque lo que no se vende en estos mercadillos callejeros acaba en contenedores ilegales catalogados como ropa usada o ayuda humanitaria rumbo a vertederos en Asia y África.

París.- La catalana Silvia Pérez Cruz cumplirá un sueño el domingo al debutar en el escenario del legendario teatro Olympia de París, lugar clave de la carrera de figuras como Édith Piaf, en coincidencia además con el Día Internacional de la Mujer (8M), según explica a EFE en una entrevista.

Londres.- Visita a la casa de la Reina Victoria Eugenia, reina consorte de España con el rey Alfonso XIII (1906-1931), en Londres donde residió.

Los Ángeles.- La lucha por la conservación ambiental y una máquina revolucionaria que permite a los humanos convertirse en animales articulan ‘Hoppers’, la nueva apuesta de animación de Pixar que aterriza este viernes en la gran pantalla en una carrera contra el reloj para salvar la vida salvaje de una destrucción inminente.

Ciudad de Panamá.- Centroamérica despide el verano con un espectáculo natural a través del estallido de las flores amarillas de los guayacanes y rosas de los robles de sabana, unos árboles con gran impacto social en la región que florecen durante estos meses para dar paso a la época lluviosa, pero sin escapar de los estragos de la crisis climática.

Miami.- La artista española Bad Gyal presenta este jueves su nuevo álbum ‘Más cara’, el segundo y más íntimo de su carrera, en el que incluye colaboraciones con Ozuna y Chencho Corleone, entre otros artistas, con un evento en TikTok Live, una sesión de escucha y una presentación en la exclusiva discoteca LIV de Miami.

Miami.- La autora Daisy Hernández denuncia en su nuevo libro ‘Citizenship’, que el concepto de «ciudadanía» es un «mito» en Estados Unidos porque cumplir la ley no es suficiente para encontrar aceptación, según indica en una entrevista con EFE la escritora, hija de una pareja de Cuba y Colombia.

Madrid.- El treinta aniversario de Pokémon llega acompañado del lanzamiento de Pokopia, una nueva entrega en formato videojuego que rompe con el enfoque tradicional de la saga creada por Satoshi Tajiri, con mecánicas de construcción al estilo de Minecraft y la filosofía relajada de Animal Crossing.

