Jueves, 5 de marzo de 2026

18 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Washington – Irán mantiene el pulso a Estados Unidos e Israel, que prosiguen su campaña de bombardeos por sexto día consecutivo y que comienza a dejar cicatrices visibles en un Teherán desierto y blindado por fuerzas de seguridad.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Israel continúa interceptando las oleadas de misiles intermitentes de la República Islámica de Irán, con mayor intensidad en el norte del país y la zona costera central, mientras lanza ataques contra el país e intensifica su campaña en el Líbano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El ataque con torpedo desde un submarino de EE. UU. en el Océano Índico contra un buque de la Armada iraní ha puesto en una imprevista y compleja tesitura a Sri Lanka, cuya Armada trabaja en operaciones de búsqueda y rescate tras el hundimiento frente a sus costas de la embarcación, con 180 tripulantes a bordo y con decenas de fallecidos. (Texto)

– El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reúne en Camberra con su par australiano, Anthony Albanese, para abordar asuntos bilaterales y el desarrollo del conflicto en Oriente Medio, después de que el dirigente canadiense criticase que EE. UU. e Israel emprendieron el ataque contra Irán sin avisar a sus socios. (Texto)

ESPAÑA EEUU

Madrid/Washington – Continúan las tensiones entre Washington y Madrid a cuenta de la guerra en Irán, después de que el Gobierno español desmintiera «tajantemente» que España haya acordado en las últimas horas cooperar con el ejército estadounidense, como aseguró la Casa Blanca.

(Texto)

– La ministra de Defensa, Margarita Robles, analiza en una conferencia en Barcelona el papel de la Unión Europea en el orden mundial, coincidiendo con los ataques de EE.UU. e Israel a Irán y el rechazo del Gobierno al uso de las bases norteamericanas en España.

CHINA ASAMBLEA

Pekín – Comienza en Pekín la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la principal cita política del país, en la que está previsto que se dé a conocer el objetivo de crecimiento económico del país asiático para 2026, en medio de tensiones geopolíticas y comerciales.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Mirchá (Ucrania) – La Cooperación Española y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aúnan esfuerzos para renovar y modernizar escuelas dañadas por el Ejército ruso en Ucrania. Por Marcel Gascón.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VIVIENDA DERECHO

Ginebra – El relator de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Blakrishnan Rajagopal, ofrece una rueda de prensa en el marco de su participación en el Consejo de Derechos Humanos, en un momento en el que la preocupación por acceder a una vivienda digna crece en toda Europa.

(Texto)

COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá – El expresidente colombiano y Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos asegura en una entrevista con EFE que el país debe elegir este año un presidente que pueda «generar un mínimo de consenso».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

NEPAL ELECCIONES

Katmandú – Nepal celebra sus elecciones generales bajo un amplio dispositivo de seguridad, casi seis meses después de las protestas de la «Generación Z» que dejaron más de 70 muertos y provocaron la caída del Gobierno de K.P. Sharma Oli.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO MUJERES

Ciudad de México – Mujeres privadas de la libertad, que residen en penales mexicanos, bordan consignas que serán llevadas a la marcha conmemorativa del 8M, como una forma de hacer visibles sus voces y demandas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ALEMANIA ESPAÑA

Berlín – Un tribunal berlinés dicta sentencia en el proceso judicial contra el ciudadano sirio Wassim al M., acusado de intento de asesinato con motivación islamista y antisemita de un turista vasco junto al Monumento a las Víctimas del Holocausto en Berlín en febrero.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MODA PARÍS

París – Las firmas Rabanne, Icicle, Schiaparelli, Rick Owens e Isabel Marant muestran sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

(Texto)

CINE ANIMACIÓN

Los Ángeles (EE.UU) – La lucha por la conservación ambiental y una máquina revolucionaria que permite a los humanos convertirse en animales articulan ‘Hoppers’, la nueva apuesta de animación de Pixar que aterriza este viernes en la gran pantalla en una carrera contra el reloj para salvar la vida salvaje de una destrucción inminente.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PEREZ CRUZ OLYMPIA

París – La catalana Silvia Pérez Cruz cumplirá un sueño el domingo al debutar en el escenario del legendario teatro Olympia de París, lugar clave de la carrera de figuras como Édith Piaf, en coincidencia además con el Día Internacional de la Mujer (8M), según explica a EFE en una entrevista.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones legislativas en Colombia del próximo domingo, en las que también se celebrarán consultas entre partidos para elegir candidatos presidenciales, la Agencia EFE enviará este jueves y este viernes una serie previa con la guía COLOMBIA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00h.- Darmstadt.- MERCK RESULTADOS.- La empresa farmacéutica y de biotecnología Merck presenta los resultados de 2025.

09:00h.- Ginebra.- DESASTRES INFORME.- La Federación Internacional de la Cruz Roja presenta su informe 2026 sobre los desastres en el mundo. (Texto)

09:00h.- Roma.- IRÁN GUERRA.- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y el de Defensa, Guido Crosetto, comparecen ante el Parlamento para analizar la situación a raíz de la guerra en Irán y su impacto. (Texto) (Vídeo)

10:15h.- Londres.- FESTIVAL EDIMBURGO.- Presentación a la prensa del programa del Festival Internacional de Edimburgo 2026, uno de los más importantes del mundo de artes escénicas. La información está bajo embargo hasta las 12:00 GMT del miércoles 11 de marzo, fecha en que el programa será lanzado oficialmente al público.

10:15h.- Berlín.- ALEMANIA MOLDAVIA.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, recibe a su homólogo moldavo Mihai Popsoi. (Texto)

11:00h.- Fráncfort.- ALEMANIA BUNDESBANK.- El Bundesbank publica el balance de 2025.

11:00h.- Roma.- ITALIA MODA.- En las «bancarelle» de Roma los compradores buscan «tesoros» de segunda mano entre montañas de ropa a precios irrisorios. Una aparente forma de economía circular, porque lo que no se vende en estos mercadillos callejeros acaba en contenedores ilegales catalogados como ropa usada o ayuda humanitaria rumbo a vertederos en Asia y África. Por Mariana López Alba (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica las actas de la reunión de política monetaria del 4 y 5 de febrero.

14:00h.- Ginebra.- SALUD OMS.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, da una rueda de prensa para tratar las principales cuestiones de actualidad en materia sanitaria. (Texto)

14:00h.- Bruselas.- UE IGUALDAD.- La Comisión Europea presenta su estrategia de igualdad de género 2026-2030

15:00h.- Bruselas.- UE JUVENTUD.- La Comisión Europea presenta su estrategia de justicia intergeneracional.

16:45h.- Londres.- R. UNIDO CULTURA.- Visita a la casa de la Reina Victoria Eugenia en Londres donde residió. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Alicante (España).- PREMIO NOVELA.- Diez novelas se disputan el Premio Azorín de Novela que, dotado con 45.000 euros, está organizado por el Grupo Planeta y la Diputación de Alicante y al que han optado 735 originales, de los que 124 procedían de América. Auditorio de la Diputación (ADDA) (Texto) (Foto)

Viena.- RUMANÍA POLONIA.- El presidente de Rumanía, Nicușor Dan, visita Varsovia por invitación del presidente de la República de Polonia, Karol Nawrocki.

Mirchá (Ucrania).- UCRANIA GUERRA.- La Cooperación Española y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aúnan esfuerzos para renovar y modernizar escuelas dañadas por el Ejército ruso en Ucrania. Por Marcel Gascón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Atenas.- GRECIA HUELGA.- Los marineros griegos se ponen hoy en huelga de 24 horas para exigir al Gobierno el regreso de sus compañeros que permanecen atrapados en buques que no pueden salir del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán debido al conflicto armado en Oriente Medio. (Texto)

Moscú.- RUSIA RCA.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne en el Kremlin con su homólogo de República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- VIVIENDA DERECHO.- El relator de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Blakrishnan Rajagopal, ofrece una rueda de prensa en el marco de su participación en el Consejo de Derechos Humanos. (Texto)

París.- MODA PARÍS.- Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París. (Texto)

Bruselas.- UE REGIONES.- El Comité de Regiones de la UE celebra su 170 sesión plenaria. (Texto)

París.- OCDE UCRANIA.- La OCDE organiza un evento sobre el fortalecimiento de los mercados y las instituciones financieras para la recuperación de Ucrania. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA ESPAÑA.- Un tribunal berlinés dicta sentencia en el proceso judicial contra el ciudadano sirio Wassim al M., acusado de intento de asesinato con motivación islamista y antisemita de un turista vasco junto al Monumento a las Víctimas del Holocausto en Berlín en febrero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- ARCO 2026.- Pintura, fotografía, vídeo y otros formatos artísticos vertebran «Perfiles, Arte Latinoamericano», una sección de la feria de arte contemporáneo ARCO comisariada por José Esparza Chong Cuy que reúne artistas emergentes y consolidadas latinoamericanos, con obras muy diferentes pero que comparten una sensibilidad común. (Texto) (Foto)

Madrid.- El treinta aniversario de Pokémon llega acompañado del lanzamiento de Pokopia, una nueva entrega en formato videojuego que rompe con el enfoque tradicional de la saga creada por Satoshi Tajiri, con mecánicas de construcción al estilo de Minecraft y la filosofía relajada de Animal Crossing. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Barcelona.- MWC 2026.- El MWC, el mayor congreso mundial de tecnología ligada a la conectividad, cierra las puertas de su vigésima edición con la expectativa de haber atraído a cerca de 110.000 asistentes (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid.- ESPAÑA LUXEMBURGO.- Visita oficial a España de los grandes duques de Luxemburgo, que serán agasajados con un almuerzo en el Palacio Real ofrecido por los reyes, con asistencia del Gobierno y las principales autoridades institucionales. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

América

13:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en enero.

14:30h.- Washington.- EEUU COMERCIO.- La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de EE.UU. de enero. (Texto)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES CONGRESO.- Colombia elegirá el próximo 8 de marzo a los 108 senadores y 183 representantes a la Cámara que conformarán el Congreso para el periodo 2026-2030, una votación que será crucial porque definirá la gobernabilidad que tendrá el presidente que suceda a Gustavo Petro a partir del 7 de agosto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Ciudad de Panamá.- IBEROAMÉRICA JUSTICIA.- La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) se celebra en Panamá con el objetivo de fortalecer la cooperación jurídica regional y en la que se espera la firma de un acuerdo de cooperación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El expresidente colombiano y Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos asegura en una entrevista con EFE que el país debe elegir este año un presidente que pueda «generar un mínimo de consenso» para enfrentar los problemas nacionales y considera «contraproducente» la propuesta de una Asamblea Constituyente defendida por el Gobierno, del que afirma que ha hecho «muy poco» por la paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Guatemala.- EL SALVADOR JUSTICIA.- Ciudad de Guatemala – La organización humanitaria Cristosal brinda una conferencia de prensa en Guatemala para presentar un informe sobre la persecución y el encarcelamiento de personas por motivos políticos en El Salvador. (foto) (vídeo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Quito.- ECUADOR JUSTICIA.- Un tribunal de Ecuador analiza el pedido de apelación a la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa, quien está recluido en la cárcel de Latacunga por una presunta trama de lavado de dinero y defraudación tributaria. Segundo piso del Complejo Judicial Norte, Quito. (Texto)

Nueva York.- JACK KEROUAC.- The Grolier Club inaugura en Nueva York la exposición ‘Running Through Heaven: Visions of Jack Kerouac’, muestra que reúne materiales personales y poco vistos del autor de la Generación Beat, y que aabrirá hasta el 16 de mayo de 2026 (Texto) (Foto)

Sao Paulo.- ÓSCAR.- Las cuatro nominaciones a los Óscar de la película ‘O Agente Secreto’ ratifican la nueva era de Brasil en la escena cinematográfica internacional por segundo año consecutivo, pero ¿a qué se debe el auge del cine brasileño? (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El Instituto Datafolha, una de las empresas demoscópicas más influyentes de Brasil, divulga su primera encuesta electoral del año de cara a los comicios presidenciales de octubre, en los que el gobernante Luiz Inácio Lula da Silva buscará su cuarto mandato no consecutivo. (Texto)

Ciudad de Panamá.- CENTROAMÉRICA NATURALEZA.- Centroamérica despide el verano con un espectáculo natural a través del estallido de las flores amarillas de los guayacanes y rosas de los robles de sabana, unos árboles con gran impacto social en la región que florecen durante estos meses para dar paso a la época lluviosa, pero sin escapar de los estragos de la crisis climática. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE INVESTIDURA.- De un millenial con tatuajes y sin corbata, que habla a «las chilenas y los chilenos», a un ultraconservador al que rara vez se le ve sin traje, que siempre va de la mano de su esposa y que en sus discursos suele recordar a Dios: los estilos opuestos que separan al presidente saliente y al entrante de Chile. Por Meritxell Freixas (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA COCA.- El ministerio de Gobierno de Bolivia inicia con jornadas de erradicación de plantas de hoja de coca sembradas en plantaciones ilegales en la región de Chimoré. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY DÍA MUJER.- Mujeres emprendedoras y autoridades que que impulsan la igualdad de género participan en el encuentro ‘Generando economía con equidad’, organizado por la Delegación de la Unión Europea en Uruguay. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río Grande.- GOLF ABIERTO DE PUERTO RICO.- PGA Tour. Abierto de Puerto Rico, en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande (hasta 8). Grand Reserve Golf Club

Washington.- EEUU CEREZOS.- El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos anuncia la fecha prevista para el florecimiento de los cerezos de Washington, uno de los mayores eventos turísticos de la capital

Brasilia.- FAO HAMBRE LATINOAMÉRICA.- El director general de la FAO, Qu Dongyu, encabeza la 39ª conferencia regional de la organización para América Latina y el Caribe, en la que participarán ministros y representantes de los estados miembros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (NEC) de Ecuador presenta su reporte de inflación del mes de febrero de 2026. (Texto)

Sao Paulo.- PETROBRAS RESULTADOS.- La petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025. (Texto)

Brasilia.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno brasileño divulga el resultado de la balanza comercial en febrero. (Texto)

Los Ángeles.- EEUU CINE.- La lucha por la conservación ambiental y una máquina revolucionaria que permite a los humanos convertirse en animales articulan ‘Hoppers’, la nueva apuesta de animación de Pixar que aterriza este viernes en la gran pantalla en una carrera contra el reloj para salvar la vida salvaje de una destrucción inminente (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Johannesburgo.- SUDÁFRICA MUGABE.- Bellarmine Chatunga Mugabe, hijo menor del fallecido expresidente zimbabuense Robert Mugabe, comparece ante un tribunal de Sudáfrica para solicitar libertad bajo fianza, tras ser acusado de intento de asesinato por presuntamente disparar a su jardinero en su casa de Johannesburgo. (Texto)

Asia

Katmandú.- NEPAL ELECCIONES.- Nepal celebra sus elecciones generales bajo un amplio dispositivo de seguridad, casi seis meses después de las protestas de la «Generación Z» que dejaron más de 70 muertos y provocaron la caída del Gobierno de K.P. Sharma Oli.

Nueva Delhi.- INDIA RAISINA.- La 11ª edición del Diálogo Raisina, la principal conferencia sobre geopolítica y geoeconomía de la India, centrada en el tema «Saṁskāra: afirmación, acomodación, avance».

Pekín.- CHINA ASAMBLEA.- Comienza en Pekín la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la principal cita política del país, en la que está previsto que se dé a conocer el objetivo de crecimiento económico del país asiático para 2026, en medio de tensiones geopolíticas y comerciales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN ESPACIO.- La compañía japonesa Space One vuelve a intentar este jueves el lanzamiento de su cohete Kairos III, tras suspender el miércoles a última hora la misión por un problema con la señal de los satélites que transporta.

Oceanía

Camberra.- AUSTRALIA CANADÁ.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reúne en Camberra con su par australiano, Anthony Albanese, para abordar asuntos bilaterales y el desarrollo del conflicto desatado en Oriente Medio tras la guerra iniciada en Irán por Estados Unidos e Israel.

Sídney.- AUSTRALIA CANADÁ.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, visitará Australia del 3 al 6 de marzo en su primer viaje oficial al país. (Texto)

