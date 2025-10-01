Jueves 2 de octubre de 2025 (21.00 GMT)

5 minutos

Madrid, 1 oct (EFE).-

Jerusalén – Israel recrudece su ofensiva en Gaza durante las celebraciones de Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, en el que se prevé la llegada de la Flotilla Global Sumud mientras la comunidad internacional espera la respuesta del grupo islamista Hamás al plan del presidente Donald Trump para el enclave palestino.

Bogo (Filipinas).- Las autoridades filipinas continúan las tareas de rescate y ayuda en el norte de al isla de Cebu, golpeado por un terremoto de magnitud 6,9 la noche del martes que deja al menos 69 muertos y más de un millón de familias afectadas.

Copenhague.- Cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) en Copenhague que reúne a casi 50 jefes de Estado y de Gobierno europeos en un momento de especial tensión del continente con Rusia por sus recientes provocaciones en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN y su negativa a aceptar un alto el fuego en Ucrania.

Berlín.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con su homólogo suizo, Martin Pfister, con quien tratará la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa, y el apoyo a Ucrania.

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, participa en el club de debate Valdái.

Roma.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador llla, participa en una conferencia en la universidad de La Sapienza de Roma, centrada en el papel de Europa en el contexto global actual.

París.- Los sindicatos franceses organizan una nueva jornada unitaria de huelgas y manifestaciones para exigir al nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, la retirada de los ajustes programados por el anterior gobierno y otras reivindicaciones, como más impuestos a los multimillonarios y la derogación o suspensión de la reforma de las pensiones.

Bir al Abd.- Cerca de la costa del lago de Al Bardawil en la ciudad de Bir Al Abd, en la provincia nororiental egipcia Norte del Sinaí, Salem, de 26 años se levanta al amanecer para recoger las aves que atrapa con redes instaladas cerca del lago, una técnica centenaria que ahora se enfrenta a la amenaza de extinción de los pájaros que captura.

Lima.- La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor central sindical del país, participa en una nueva movilización contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso que la sostiene en el poder, y en rechazo al sistema de pensiones, la inseguridad ciudadana y la corrupción.

Quito.- El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, comparece en rueda de prensa antes de publicar la lista de convocados para los partidos amistosos de octubre, donde la Tri se enfrentará a Estados Unidos y México.

Santo Domingo.- Tercera Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe.

Ciudad de México.- Miles de activistas mexicanos marchan en la capital mexicana para conmemorar la matanza estudiantil que cometió el Estado el 2 de octubre de 1968 y que permanece como una huella dolorosa en el recuerdo colectivo, pese a la disculpa pública ofrecida en 2024 por el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Punta Cana.- Vigésima Reunión Regional Americana (RRA) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Paz.- El candidato opositor Rodrigo Paz Pereira presenta sus propuestas para resolver la crisis económica de Bolivia en la ciudad de Cochabamba (centro), a casi dos semanas de la inédita segunda vuelta electoral en la que disputará la Presidencia contra el exmandatario derechista Jorge Tuto Quiroga.

Medellín (Colombia).- Funeral del cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, asesinado en México junto con el también artista colombiano Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Crown).

