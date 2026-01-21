Jueves 22 de enero de 2026 (20.30 GMT)

Madrid, 21 ene (EFE).-

Bruselas.- Los líderes de la Unión Europea celebran una cumbre extraordinaria para abordar una respuesta común ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con el control de Groenlandia y de imponer nuevos aranceles a los países que se opongan a su voluntad.

Bruselas.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa en la reunión.

Davos (Suiza).- El presidente de EE. UU., Donald Trump, prevé reunirse en los márgenes del Foro Económico de Davos con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha asegurado que los documentos sobre las garantías de seguridad y un acuerdo económico y de recuperación están prácticamente listos para ser firmados.

Davos (Suiza).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, preside este jueves en el Foro de Davos, antes de regresar a Washington, la ceremonia de puesta en marcha de la Junta de la Paz, un organismo internacional concebido inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, pero que el líder republicano pretende ampliar a otros conflictos.

Davos (Suiza).- El canciller alemán Friedrich Merz, ofrece una alocución a los participantes en el Foro Económico Mundial de Davos.

Davos (Suiza).- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, participa en un debate sobre el reajuste del nuevo orden mundial y las transformaciones del escenario geopolítico internacional, en el Foro Económico Mundial de Davos.

Davos (Suiza).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, ofrece una alocución a los participantes en el Foro Económico Mundial de Davos.

Davos (Suiza).- El gobernador de California, Gavin Newsom, una de las voces más firmes en EE. UU. en contra del actual presidente Donald Trump, participa este jueves en el Foro de Davos.

Davos (Suiza).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encabeza en el Foro Económico Mundial de Davos el acto de lanzamiento del Mundial de Fútbol de 2026, una edición histórica que se celebrará por primera vez en tres países —Canadá, México y Estados Unidos— y reunirá a 48 selecciones.

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en el Kremlin al emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar el plan de paz estadounidense para Ucrania a la vista de los últimos cambios introducidos por Kiev y sus aliados europeos.

Leópolis (Ucrania).- Las viejas estufas de azulejos, usadas durante décadas con fines decorativos, han recuperado su papel de calentar los apartamentos en Leópolis, donde los habitantes se calientan con leña en medio de los masivos cortes de luz causados por los ataques rusos y con temperaturas bajo cero.

Tel Aviv.- El sofoco de las protestas multitudinarias en Irán y la amenaza de un ataque en suelo israelí en respuesta a una potencial operación militar estadounidense ocupan los titulares israelíes, pero la comunidad de judíos iraníes, cuyo número conforma alrededor del 2,5 % de la población de Israel, sigue depositando esperanzas en que el Régimen sea derrocado.

París.- La presentación de la española Camperlab protagoniza la tercera jornada de la semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027.

Los Ángeles.- La Academia de Cine de Hollywood anuncia los nominados para la 98ª edición de los Óscar que se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026, en Los Ángeles, con ‘Una batalla tras otra’ y ‘Hamnet’ como las películas más destacadas tras su triunfo en los Globos de Oro.

Los Ángeles.- El productor musical Jimmy Humilde, figura clave del regional urbano, rinde tributo a los corridos en ‘Clika’ un manifiesto cultural que reivindica la identidad cultural de una generación que crece entre México y Estados Unidos.

Ginebra.- Rueda de prensa con los nuevos miembros de la Comisión de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos.

Lisboa.- La borrasca Ingrid llega a Portugal con un pronóstico de lluvias intensas, nieve y olas que podrían llegar a los 15 metros y que afectará también a España.

Tegucigalpa.- Presentan en Honduras un nuevo Censo Agropecuario Nacional, una herramienta que permitirá conocer los recursos con los que dispone el país, principalmente la disponibilidad de tierras para la producción agrícola.

Nueva York.- La escultora peruana Grimanesa Amorós inaugura una muestra de luces LED y material reflectante en los grandes almacenes Printemps, en Wall Street.

Nueva York.- El Museo Americano de Historia Natural presenta “Grains of Change”, una jornada temática sobre el arroz como eje histórico para los países de Asia Oriental que contará con charlas acerca de su papel en la biodiversidad, demostraciones en directo de cómo hacer mochis y juegos de mesa tradicionales.

Ciudad de México.- La artista mexicana Azalea Balam, creadora del ‘nahuapop’ y ‘mayapop’, habla con EFE sobre su música inspirada en las raíces prehispánicas del país y el k-pop.

Hong Kong.- Tres activistas de Hong Kong, reconocidos por su activismo prodemocrático y miembros de la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, organización conocida por conmemorar la masacre de Tiananmén, enfrentan un juicio bajo acusaciones de subversión.

