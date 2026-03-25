Jueves 26 de marzo de 2026 (20.30 GMT)

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Madrid, 25 mar (EFE).-

Teherán/Beirut/Tel Aviv.- La posible reunión de Irán y Estados Unidos esta semana está en el aire tras el rechazo de Teherán al primer borrador de condiciones para un alto el fuego presentado por Washington mientras las hostilidades no cesan. Mientras Israel mantiene sus ataques a objetivos mayoritariamente militares en la República Islámica y expande sus operaciones en el Líbano, donde asegura que mantendrá el sur bajo su control.

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Al Maghazi (Gaza).- Los familiares del bebé Jawad Abu Nasar denuncian que sufrió maltrato físico a manos de los soldados israelíes tras ser capturado junto a su padre durante 10 horas, entre ellos una quemadura con un cigarrillo y pinchazos con un objeto punzante en la pierna. Las fuerzas armadas israelíes lo niegan, asegurando que las marcas del menor son esquirlas de un disparo.

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Vaux-de-Cernay (Francia).- Las guerras en Irán y Ucrania se presentan como los asuntos principales de la agenda de la reunión de ministros de Exteriores del G7, organizada por la presidencia francesa este jueves y mañana en la Abadía medieval de Vaux-de-Cernay, en la región de la isla de Francia, que se focaliza hoy en la reforma de la gobernanza global.

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Bruselas.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, presenta en una rueda de prensa el informe anual de la Alianza, que incluye información sobre el gasto en defensa de los aliados.

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Nueva York (EEUU).- El presidente derrocado de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan la segunda audiencia en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico y corrupción, tras su captura en Caracas el 3 de enero en una operación estadounidense.

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Pionyang (Corea del Norte).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, se reúne con el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko.

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Bruselas.- El pleno del Parlamento Europeo vota su posición negociadora sobre la controvertida directiva de retornos de inmigrantes. (Vídeo)(Foto)

Argel.- El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, inicia una visita oficial a Argelia para consolidar las relaciones diplomáticas tras la crisis de 2022 y en medio de una crisis energética mundial.

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Bruselas.- El pleno del Parlamento Europeo vota su posición negociadora sobre el acuerdo comercial entre la UE y EEUU, que podría incluir una cláusula para suspenderlo si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, introduce nuevos aranceles a países europeos o amenaza la integridad territorial del bloque comunitario.

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Vilar de Formoso (Portugal).- Las gasolineras españolas de la frontera hispanolusa han incrementado el número de clientes portugueses tras la rebaja del IVA a los carburantes aplicada desde el pasado domingo por el Gobierno de España, por lo que el combustible está entre 20 y 40 céntimos más barato que en Portugal.

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Moscú.- El presidente ruso Vladimir Putin asiste al XXXV Congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios

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Montevideo.- El embajador de Paraguay en Uruguay, Didier Olmedo, encabeza en Montevideo un encuentro con diversas autoridades enmarcado en la celebración del 35° aniversario de la firma del Tratado de Asunción, que dio origen al Mercosur.

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Roma.- La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, participa en Roma en la jornada ‘European Payment Solutions & Interoperability in Europe‘.

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Miami (EEUU).- El foro FII Priority sobre inteligencia artificial (IA) e inversiones continúa en Miami para discutir sobre el futuro de la economía, incluyendo la situación actual de la guerra en Irán.

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Cagliari (Italia).- El juicio contra la expareja de Juana Rivas, el italiano Francesco Arcuri, continúa en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste) con testigos presentados por la Fiscalía, entre ellos, dos psicólogas y una oficial de seguridad.

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Leópolis – Los bielorrusos exiliados, que han buscado refugio en Ucrania para escapar de la represión del régimen de Aleksander Lukashenko, advierten que no se debe confiar en este líder autoritario ni en una mayor flexibilización de las sanciones contra Minsk, en un momento en que Estados Unidos busca mejorar sus relaciones con el principal aliado de Rusia en la región.

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París.- Homenaje nacional en Francia a Lionel Jospin, figura histórica de la izquierda francesa y ex primer ministro entre 1997 y 2002, que fallecido el domingo pasado a los 88 años de edad.

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Berlín.- El zoo de Berlín presenta su nuevo santuario de tigres, un hábitat que satisface las necesidades especiales de estos grandes felinos.

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Berlín.- 56.ª Conferencia Regional de Jefes de Gobierno de los Estados de Alemania Oriental.

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Londres.- Presentación de ‘Creación de imagen’, una exposición que presenta obras nuevas y recientes de Cecily Brown, una de las pintoras más importantes de la actualidad.

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Buenos Aires (Argentina).- Lionel Scaloni, entrenador la selección argentina de fútbol, brinda una conferencia de prensa en la antesala del amistoso de este viernes ante Mauritania en Buenos Aires

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Madrid.- El entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, Sebastián Beccacece, ofrece una rueda de prensa previa al partido amistoso del viernes frente a Marruecos que se jugará en Madrid.

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Ciudad de Panamá.- La Federación Panameña de Fútbol junto con la marca Boltio lanza la equipación de la selección canalera para el Mundial.

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Asunción.- El técnico de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, ofrece una conferencia de prensa en el estadio Georgios Karaiskakis previo al partido amistoso del viernes ante Grecia de preparación al Mundial de 2026

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rci/EFETV

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