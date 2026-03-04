Jueves 5 de marzo de 2026 (20.30 GMT)

Teherán/Jerusalén/Washington.- Irán mantiene el pulso a Estados Unidos e Israel, que prosiguen su campaña de bombardeos por sexto día consecutivo y que comienza a dejar cicatrices visibles en un Teherán aún desierto y blindado por fuerzas de seguridad.

Jerusalén.- Israel continúa interceptando las oleadas de misiles intermitentes de la República Islámica de Irán, con mayor énfasis en el norte del país y la zona costera central, mientras lanza ataques contra el país persa e intensifica su campaña en el Líbano.

Frontera Israel-Líbano.- Crónica desde la frontera israelí con Líbano, donde se registran ataque de la milicia chií libanesa Hizbulá y también de Irán en medio de la escalada bélica con Israel, que ordenó la evacuación del sur del país vecino.

Pekín.- Comienza en Pekín la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la principal cita política del país, en la que está previsto que se dé a conocer el objetivo de crecimiento económico del país asiático para 2026, en medio de tensiones geopolíticas y comerciales.

Mirchá (Ucrania).- La Cooperación Española y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aúnan esfuerzos para renovar y modernizar escuelas dañadas por el Ejército ruso en Ucrania.

Bogotá.- El expresidente colombiano y Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos asegura en una entrevista con EFE que el país debe elegir este año un presidente que pueda «generar un mínimo de consenso» para enfrentar los problemas nacionales y considera «contraproducente» la propuesta de una Asamblea Constituyente defendida por el Gobierno, del que afirma que ha hecho «muy poco» por la paz.

Bogotá.- Colombia elegirá el próximo 8 de marzo a los 108 senadores y 183 representantes a la Cámara que conformarán el Congreso para el periodo 2026-2030, una votación que será crucial porque definirá la gobernabilidad que tendrá el presidente que suceda a Gustavo Petro a partir del 7 de agosto.

Santiago.- De un millenial con tatuajes y sin corbata, que habla a «las chilenas y los chilenos», a un ultraconservador al que rara vez se le ve sin traje, que siempre va de la mano de su esposa y que en sus discursos suele recordar a Dios: los estilos opuestos que separan al presidente saliente y al entrante de Chile.

Katmandú.- Nepal celebra sus elecciones generales bajo un amplio dispositivo de seguridad, casi seis meses después de las protestas de la «Generación Z» que dejaron más de 70 muertos y provocaron la caída del Gobierno de K.P. Sharma Oli.

Roma.- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y el de Defensa, Guido Crosetto, comparecen ante el Parlamento para analizar la situación a raíz de la guerra en Irán y su impacto.

Bruselas.- Los ministros de Interior de la UE se reúnen en Bruselas para tratar el impacto de los recientes acontecimientos geopolíticos la seguridad interior de los Veintisiete, el estado del área Schengen, el futuro de Europol o la migración, sin que esté previsto que se debata sobre la regularización masiva de migrantes aprobada a finales de enero por el Gobierno español.

Bruselas.- Declaraciones de Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior de España, a su llegada a la reunión en Bruselas de ministros del ramo.

Ciudad de Panamá.- La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) se celebra en Panamá con el objetivo de fortalecer la cooperación jurídica regional y en la que se espera la firma de un acuerdo de cooperación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Ciudad de México.- Mujeres privadas de la libertad, que residen en penales mexicanos, bordan consignas que serán llevadas a la marcha conmemorativa del 8M, como una forma de hacer visibles sus voces y demandas.

Berlín.- Un tribunal berlinés dicta sentencia en el proceso judicial contra el ciudadano sirio Wassim al M., acusado de intento de asesinato con motivación islamista y antisemita de un turista vasco junto al Monumento a las Víctimas del Holocausto en Berlín en febrero.(Foto) (Vídeo)

Ciudad de Guatemala.- La organización humanitaria Cristosal brinda una conferencia de prensa en Guatemala para presentar un informe sobre la persecución y el encarcelamiento de personas por motivos políticos en El Salvador.

La Paz.- El ministerio de Gobierno de Bolivia inicia con jornadas de erradicación de plantas de hoja de coca sembradas en plantaciones ilegales en la región de Chimoré.

Montevideo.- Mujeres emprendedoras y autoridades que impulsan la igualdad de género participan en el encuentro ‘Generando economía con equidad’, organizado por la Delegación de la Unión Europea en Uruguay.

Roma.- En las «bancarelle» de Roma los compradores buscan «tesoros» de segunda mano entre montañas de ropa a precios irrisorios. Una aparente forma de economía circular, porque lo que no se vende en estos mercadillos callejeros acaba en contenedores ilegales catalogados como ropa usada o ayuda humanitaria rumbo a vertederos en Asia y África.

Roma.- Presentación del film «Las locas del Obelisco», basado en la historia real de una mujer que en el siglo XIX rescató a miles de jóvenes en situación de esclavitud, trata y explotación sexual y cuya acción originó la fundación de la Congregación de las Hermanas Trinitarias.

París.- La catalana Silvia Pérez Cruz cumplirá un sueño el domingo al debutar al escenario del legendario teatro Olympia de París, lugar clave de la carrera de figuras como Édith Piaf, en coincidencia además con el Día Internacional de la Mujer (8M), según explica a EFE en una entrevista.

Londres.- Visita a la casa de la Reina Victoria Eugenia, reina consorte de España con el rey Alfonso XIII (1906-1931), en Londres donde residió.

Los Ángeles (EE.UU).- La lucha por la conservación ambiental y una máquina revolucionaria que permite a los humanos convertirse en animales articulan ‘Hoppers’, la nueva apuesta de animación de Pixar que aterriza este viernes en la gran pantalla en una carrera contra el reloj para salvar la vida salvaje de una destrucción inminente.

Ciudad de Panamá.- Centroamérica despide el verano con un espectáculo natural a través del estallido de las flores amarillas de los guayacanes y rosas de los robles de sabana, unos árboles con gran impacto social en la región que florecen durante estos meses para dar paso a la época lluviosa, pero sin escapar de los estragos de la crisis climática.

