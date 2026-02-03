Juez belga sanciona prácticas comerciales de Ryanair, pero avala cobro por maleta de mano

3 minutos

(Actualiza con reacción de Ryanair)

Bruselas, 3 feb (EFE).- El Tribunal de la Empresa de Bruselas ha condenado a la aerolínea irlandesa Ryanair por varias prácticas ilegales en el proceso de reserva en su página web, como el uso de ofertas engañosas, pero ha avalado que cobre suplementos por el equipaje de mano en cabina y por permitir que un adulto se siente junto a un menor.

La corte belga «confirmó el carácter ilícito de varias prácticas ampliamente utilizadas por la aerolínea y la condenó a modificarlas bajo pena de una multa coercitiva de 5.000 euros por día una vez transcurrido un plazo de tres meses a partir de la notificación de la sentencia», informó este martes en un comunicado la organización de consumidores TestAchats.

El pasado mayo, esa plataforma llevó el caso a la justicia junto con la asociación europea Euroconsumers, acusando a Ryanair de varias presuntas ilegalidades en su proceso de reserva.

En su sentencia, dictada el pasado miércoles, el Tribunal de Empresa de Bruselas da la razón en parte de ellas a Testachats, como las alertas de que «sólo quedan cinco asientos a este precio» con un precio de referencia falso o la costumbre de no mostrar por separado los precios del equipaje facturado para el vuelo de ida y para el de vuelta.

Sin embargo, la jueza no consideró ilegal que Ryanair exija pagar por la maleta de mano embarcada en cabina, una práctica litigada en España y sobre la que existe un debate político en Bruselas en el proceso de actualización de la normativa de derechos de los pasajeros.

«Nuestra lucha continúa, al menos, en el ámbito europeo, sabiendo que están en curso revisiones de gran calado de la normativa sobre los derechos de los pasajeros y que la posición del Parlamento Europeo es favorable a la obligación de incluir un equipaje de mano de 7 kg en el precio del billete, así como a la gratuidad del asiento del acompañante de un menor», declaró el portavoz de Testachats, Jean-Philippe Ducart.

La aerolínea, por su parte, celebró en un comunicado que la sentencia «confirma plenamente que la política de equipaje de cabina de Ryanair cumple con la legislación de la UE».

«El tribunal sostuvo que todo pasajero de Ryanair tiene derecho a llevar a bordo gratuitamente una bolsa que quepa debajo del asiento, de un tamaño y peso razonables, capaz de contener los efectos personales del pasajero y que cumpla todos los requisitos de seguridad. El tribunal rechazó expresamente la pretensión de TestAchats de que las aerolíneas deban incluir en la tarifa básica una maleta de mayor tamaño para los compartimentos superiores», subrayó Ryanair.

La aerolínea consideró que la sentencia «alinea a Bélgica con una larga lista de resoluciones judiciales de referencia en toda la UE que han avalado la política de equipaje de cabina de Ryanair».

«De forma reiterada, estos tribunales han confirmado que la bolsa gratuita que cabe debajo del asiento de Ryanair satisface el artículo 23 del Reglamento 1008/2008 y que las aerolíneas son libres de fijar precios para servicios opcionales como equipaje de cabina de mayor tamaño o equipaje facturado», agregó la firma irlandesa fundada y dirigida por Michael O’Leary. EFE

jaf/rja/jgb