Juez federal argentino declarado culpable de liderar red de sobornos y lavado de dinero

2 minutos

Buenos Aires, 3 feb (EFE) .- La Justicia argentina declaró culpable este martes a Walter Bento, un juez federal de la provincia de Mendoza, por ser el jefe de una asociación ilícita que cobraba sobornos a personas privadas de su libertad y lavaba activos, tras un juicio de dos años y medio.

El exmagistrado del Tribunal Oral Federal (TOF) N°1, quien se encuentra detenido desde fines de 2023 en una cárcel federal de Mendoza, estaba acusado de ser el jefe de una organización que cobraba sobornos a cambio de beneficios judiciales a personas privadas de su libertad.

Tras un proceso judicial de dos años y medio que tuvo un total de 25 imputados, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 declaró la responsabilidad penal de Bento por el delito de asociación ilícita en calidad de jefe, así como de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica.

En noviembre de 2023, Bento fue destituido como juez federal por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, después de haber sido suspendido y enviado a juicio político por el Consejo de la Magistratura.

La pena que deberá cumplir el exmagistrado, que podría ir de 12 a 15 años de prisión, será anunciada en los próximos días.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los ingresos obtenidos por la asociación ilícita, que funcionó al menos desde 2007, alcanzaron una suma de más de 1.700.000 dólares.

Para el tribunal, quedó probado que la corrupción judicial fue sistemática, organizada y sostenida en el tiempo.

También fueron declarados culpables, entre otros, la esposa del juez, Marta Boiza, y uno de sus hijos, Nahuel Bento, quienes fueron declarados penalmente responsables por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y considerados por el tribunal como “piezas claves” en la estructura familiar delictiva. EFE

fpe/rrt