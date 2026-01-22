Juez ordena a Florida publicar los archivos sobre el centro migratorio Alligator Alcatraz

Miami, 22 ene (EFE).- Un juez estadounidense ordenó este jueves al Gobierno de Florida que publique los archivos sobre el funcionamiento de ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz de los Caimanes) como parte de una demanda de ambientalistas contra este polémico centro de detención migratoria al oeste de Miami.

El Segundo Circuito Judicial del Condado de León dio 21 días para que la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM) cumpla con las solicitudes de registros públicos de los grupos Friends of The Everglades y Earthjustice sobre su acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para operar el centro.

Los demandantes acusan a las autoridades de violar la Ley de Transparencia Gubernamental de Florida por «ocultar información» sobre el uso de recursos federales en el centro para «alegar que no estaban obligadas a cumplir con la ley ambiental federal antes de construir la instalación».

La directora de Friends of the Everglades, Eve Samples, afirmó en un comunicado que «el centro de detención, conocido como ‘Alligator Alcatraz’, estuvo rodeado de secretismo desde el principio, ya que el gobierno intentó eludir su obligación legal de proteger los Everglades», ecosistema natural donde viven especies protegidas.

«Si el estado no cumple voluntariamente con las leyes de acceso a la información pública sobre este centro de detención del ICE, debemos exigir responsabilidades a través de las cortes”, advirtió Samples.

Este fallo ocurre mientras está pendiente un proceso paralelo sobre el cierre del centro, que abrió en julio de 2025 como emblema de la política antiinmigrante de la segunda Administración de Donald Trump y acumula denuncias por afectaciones al ambiente y abusos a migrantes.

El Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones bloqueó el pasado 4 de septiembre el fallo de una jueza que ordenaba desmantelar ‘Alligator Alcatraz’ a más tardar en octubre de 2025, mientras analiza el caso de fondo, por lo que habrá una nueva audiencia en abril próximo.

La demanda de las agrupaciones ambientales argumenta que Florida no debió construir el centro sin un análisis de impacto ambiental, pues afecta a una zona con decenas de especies endémicas en peligro, como caimanes, además de denunciar la opacidad del sitio, cuya cifra oficial de detenidos se desconoce.

«La retención de estos documentos públicos por parte de Florida es un ejemplo de cómo colaboraron con el gobierno federal para construir un centro de detención masiva de ICE en los Everglades, con total desprecio por la ley federal», declaró Tania Galloni, abogada principal de la oficina de Earthjustice en Florida. EFE

ppc/hbc/rf